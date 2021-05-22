В аэропорт Актау будут пускать через «Ashyq»

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С 7 июня вход в терминал Международного аэропорта Актау будет осуществляться через систему «Ashyq». Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача Ерлана Киясова.
Согласно утверждённому алгоритму внедрения проекта «Ashyq», субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код или по ИИН.
Допуск посетителей на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования посетителем и предъявления на входе на объект специального QR-кода для определения статуса посетителя:
- «зелёный» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;
- «синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;
- «жёлтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;
- «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом «инфицирован» - код U07.2.
При отсутствии смартфона у посетителя сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН с его согласия в информационной системе.
Посетители с «жёлтым/красным» статусом на объекты предпринимательства, участвующих в проекте, не допускаются.
Кроме того, сообщается, что проект «Ashyq» могут реализовать следующие объекты предпринимательства:
фитнес-клубы, включая йога-центры;
спа-центры;
сауны, бассейны;
компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
боулинг клубы;
кинотеатры;
театры и филармонии;
объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
бильярдные клубы;
концертные залы;
добровольных участников;
караоке;
выставки;
океанариум;
марафоны;
спортивные мероприятия со зрителями;
аэропорт города Нур-Султан;
аэропорт города Алматы;
аэропорт городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);
лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.
Согласно утверждённому алгоритму внедрения проекта «Ashyq», субъектом предпринимательства проверяется статус посетителя через QR-код или по ИИН.
Допуск посетителей на объекты, участвующие в проекте, осуществляется при условии сканирования посетителем и предъявления на входе на объект специального QR-кода для определения статуса посетителя:
- «зелёный» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;
- «синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;
- «жёлтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;
- «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом ПЦР-тестирования на COVID-19, пациенты со статусом «инфицирован» - код U07.2.
При отсутствии смартфона у посетителя сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя по ИИН с его согласия в информационной системе.
Посетители с «жёлтым/красным» статусом на объекты предпринимательства, участвующих в проекте, не допускаются.
Кроме того, сообщается, что проект «Ashyq» могут реализовать следующие объекты предпринимательства:
фитнес-клубы, включая йога-центры;
спа-центры;
сауны, бассейны;
компьютерные клубы, включая PlayStation клубы;
боулинг клубы;
кинотеатры;
театры и филармонии;
объекты общественного питания, летние площадки, фуд-корты, банкетные залы, за исключением объектов по типу столовых, стрит-фудов;
межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
бильярдные клубы;
концертные залы;
добровольных участников;
караоке;
выставки;
океанариум;
марафоны;
спортивные мероприятия со зрителями;
аэропорт города Нур-Султан;
аэропорт города Алматы;
аэропорт городов Шымкент и Туркестан (с 31 мая 2021 года), городов Актау и Костанай (с 7 июня 2021 года);
лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи.