У пассажира поезда Алматы-Мангистау изъяли килограмм марихуаны

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Жителя Актау, который перевозил килограмм наркотиков, задержали в поезде Алматы-Мангистау 22 февраля. У пятидесятилетнего мужчины изъяли наркотики, спрятанные в пятилитровой канистре от антифриза, сообщает информационный медиапортал Polisia.kz.



Экспертиза подтвердила, что изъятым веществом была марихуана весом более одного килограмма. Суд города Кызылорды №2 признал мужчину виновным по части 4 статьи 296 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.



В настоящий момент мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев.