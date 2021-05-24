Больше миллиарда тенге направлено на борьбу с коронавирусом в Мангистау

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Говоря об итогах 1 квартала, в филиале отметили, что основная сумма ковидного бюджета предусмотрена на выплату надбавок к заработной плате медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусом.



- В январе 1 286 медицинских работников получили надбавки на сумму 285,3 млн. тенге, в феврале 1 228 медицинским работникам направлено 264 млн. тенге. За март сумма выплат составляет 256,2 млн. тенге 1 305 работникам. Благодаря данным надбавкам, заработная плата некоторых категорий медиков в инфекционных стационарах достигла 1 млн. тенге и выше. Необходимо отметить, что 1 469 медицинских работников Мангистауской области, занятые в борьбе с коронавирусом, получили надбавки к заработной плате за апрель месяц текущего года на сумму 313 млн. тенге, - прокомментировали в филиале.



Эксперты напомнили, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии пациенты получают бесплатно вне зависимости от статуса в Фонде социального медицинского страхования.