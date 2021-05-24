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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:21

Просмотров: 664

Больше миллиарда тенге направлено на борьбу с коронавирусом в Мангистау

На финансирование мероприятий по борьбе с коронавирусом и пневмонией филиалом Мангистауской области Фонда медстрахования направлено 1,482 млрд тенге. Об этом сообщили эксперты филиала.

Фото из открытых источников
Говоря об итогах 1 квартала, в филиале отметили, что основная сумма ковидного бюджета предусмотрена на выплату надбавок к заработной плате медицинских работников, занятых в борьбе с коронавирусом.

- В январе 1 286 медицинских работников получили надбавки на сумму 285,3 млн. тенге, в феврале 1 228 медицинским работникам направлено 264 млн. тенге. За март сумма выплат составляет 256,2 млн. тенге 1 305 работникам. Благодаря данным надбавкам, заработная плата некоторых категорий медиков в инфекционных стационарах достигла 1 млн. тенге и выше. Необходимо отметить, что 1 469 медицинских работников Мангистауской области, занятые в борьбе с коронавирусом, получили надбавки к заработной плате за апрель месяц текущего года на сумму 313 млн. тенге, - прокомментировали в филиале.

Эксперты напомнили, что медицинскую помощь при коронавирусной инфекции и пневмонии пациенты получают бесплатно вне зависимости от статуса в Фонде социального медицинского страхования.



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Комментарии ( 4 )

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  • tolk
 Исатай (Посетители) Сегодня, 11:24
Expert,
Во всех государственных учреждениях, кадровик и бухгалтера получают больше всех всяких надбавок, премий, пособий, а так же грамот, дипломов и пр.
 
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  • TU-154
  • Исатай
  • tolk
 Expert (Посетители) Сегодня, 09:38
как позже выяснится, эти надбавки получают бухгалтера и кадровики мед.учреждений...
 
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  • Expert
  • TU-154
  • Maximus
  • tolk
 Aidosh (Посетители) Сегодня, 09:32
Ради этих денег мы то в красной зоне, то в желтой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Expert
  • ЁмоЁ
  • TU-154
  • tolk
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 09:29
Кто то конкретно наварится)) ждём-с.
 
 

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