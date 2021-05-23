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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:22

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Чиновники пообещали обновить детские площадки в Актау

Детские игровые площадки износились в 13 микрорайоне. Городские чиновники прокомментировали ситуацию.

Состояние детских площадок
В плохом состоянии находится детская площадка во дворе домов №№ 40, 42 и 44 .

- Качели скоро на голову детям упадут. Здесь невозможно играть, все плитки разобраны и горки поломаны. Неужели нельзя для детей сделать нормальную детскую площадку с резиновым покрытием. Пожалуйста, примите меры, чтобы наше подрастающее поколение имело достойную детскую площадку, - жалуется житель 13 микрорайона.


Чиновники пообещали обновить детские площадки в Актау


Аналогичная ситуация на детской площадке за домом №49 в 13 микрорайоне.

- На нашей площадке играют дети из четырёх жилых домов. Детей много, а качество отдыха нулевое, - говорит житель дома №49.


Чиновники пообещали обновить детские площадки в Актау


А вот во дворе дома №44 в 13 микрорайоне находится спортивное поле, которое давно пришло в непригодность.

- Тут наши дети играют, якобы, в футбол. Работники городского и областного акиматов выделите средства из бюджета на грамотный проект и достойное воплощение в жизнь новой спортивной площадки. Ведь спорт - это жизнь!, - пишет житель дома №44.


Чиновники пообещали обновить детские площадки в Актау


В городском акимате сообщили, что на сегодняшний день подготовлен расчет.

- В текущем году в 13 микрорайоне будет проведено комплексное благоустройство: ремонт всех детских и спортивных игровых площадок, - пообещали чиновники.


Также власти отметили, что будет проведён ремонт внутримикрорайонных дорог и тротуарных дорожек.



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