В «зеленую» зону по распространению коронавируса перешел Мангистау

Мангистауская область перешла в «зеленую» зону по распространению COVID-19.Об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 мая.Как сообщили в комиссии, в «зеленой» зоне вместе с Мангистау находятся Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская и Туркестанская области.