Напор питьевой воды понизят в некоторых микрорайонах Актау

В некоторых микрорайонах Актау до 15 июня в дневное и ночное время будут понижать давление в питьевом водопроводе. Как сообщили в пресс-службе акима города, это связано с планово-предупредительными ремонтными работами на водоопреснительной установке ТОО «МАЭК-Казатомпром».Понижать давление будут в домах, которые относятся к центральному узлу водоснабжения №4:- все жилые дома 13, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 30, 31, 31А, 31Б, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 34А, 35 микрорайонов;- здание «Казмортрансфлота» в 14 микрорайоне;- 15 микрорайон: жилой массив «Самал» (участки 24-51), жилые комплексы «Тан Самалы», «Оазис» и жилые дома №34, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 70;- Шыгыс-1, Шыгыс-2, Шыгыс-3;- жилые дома №39, 40, 41, 44, 45 в 27 микрорайоне.В указанные дома воду с нормальным давлением будут подавать с 06:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.Информацию о том, что воду будут давать по часам, распространяют жители Актау в социальных сетях.В акимате сообщили, что с поливом понижение напора воды никак не связано.