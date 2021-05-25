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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 1238

Новое - хорошо забытое старое! В селе Баутино обещают построить рыбоперерабатывающий завод

На территории Тупкараганского района села Баутино обещают построить рыбоперерабатывающий завод. Проект будет реализован ТОО «Каспий Алтын Балық». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил аким Тупкараганского района Айбек Косуаков.

Килька каспийская. Иллюстративное фото из открытых источников
По его словам, проект состоит из трёх стадий. На начальном этапе будет ловиться рыба (килька, сазан, кефаль) и реализовываться среди населения по доступным ценам. В июне текущего года судно будет выходить на рыбалку. Наряду с большим судном будет построена судовая стоянка, в которой разместятся 60 небольших лодок.

- Ожидается, что на первом этапе будут трудоустроены 25 человек. На втором этапе рыбная продукция будет консервированная и копчёная. На третьем этапе из рыбного остатка методом пропаривания будет производиться кормовая мука. При полном вводе в эксплуатацию будет трудоустроено 50 человек, - сообщает Айбек Косуаков.



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Комментарии ( 4 )

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  • Ingul
  • Кинст
 BV (Посетители) Сегодня, 15:35
Маряк,
Прежде чем создавать флот нужно построить завод на который этот флот будет рыбу сгружать, а так получится нет морозильников перерабатывать негде наловили и выбросили. База Рыбхолодфлота в Аташе была приличная и холодильник большой и цеха обеспечивали не только Мангышлак, но Балхашский рыбзавод.
 
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Маряк (Посетители) Сегодня, 15:11
Что за очередное бла бла бла? Прежде чем строить завод, нужно создать рыбодобывающий флот.
 
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  • Ingul
 Кинст (Посетители) Сегодня, 14:50
В декабре уже было что то подобное...
Проекты Мангистау - 09.12.2020 г.
Но в целом я ЗА. Я до сих пор помню советскую вяленую Баутинскую кильку.

Вопрос только один, точнее два:
1. Флот. Его сейчас просто нет. В середине 90-х КазРыбФлот благополучно развалили, а траулеры и сейнеры или попилили, или продали на металлолом. Один, правда радовал глаза в 14 мкрн., но и тот снесли, когда набережную в новомодную брусчатку заделывали...
2. Тоже не маловажно - сама рыба (килька) - её сейчас достаточно в Каспии, чтобы возрождать флот, открывать производство, и чтобы это всё не только окупалось, но и приносило прибыль?
 
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  • Ну Ну
  • Pankration and MMA
  • Кинст
  • alixah
  • Ingul
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:00
Давно пора! А, то живем возле моря и кильки нет в магазине. А, если и бывает, то мелкая. Кефаль и сазан тоже хорошая рыбка. еще можно местную селедочку вылавливать и солить. Обожаю рыбу!!!
 
 

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