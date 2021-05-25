Новое - хорошо забытое старое! В селе Баутино обещают построить рыбоперерабатывающий завод

Килька каспийская. Иллюстративное фото из открытых источников

По его словам, проект состоит из трёх стадий. На начальном этапе будет ловиться рыба (килька, сазан, кефаль) и реализовываться среди населения по доступным ценам. В июне текущего года судно будет выходить на рыбалку. Наряду с большим судном будет построена судовая стоянка, в которой разместятся 60 небольших лодок.



- Ожидается, что на первом этапе будут трудоустроены 25 человек. На втором этапе рыбная продукция будет консервированная и копчёная. На третьем этапе из рыбного остатка методом пропаривания будет производиться кормовая мука. При полном вводе в эксплуатацию будет трудоустроено 50 человек, - сообщает Айбек Косуаков.