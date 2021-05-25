Выпускники актауской школы NIS закопали капсулы времени с посланием в будущее

Капсулы были закопаны в школьном дворе на аллее выпускников. Шесть классов отдельно написали письма себе и загрузили в ёмкость. После прозвеневшего звонка ученики собрались на аллее и закопали ёмкость до 2041 года. Послания будут прочитаны в 2041 году, к 50-летию Независимости Казахстана.- Интеллектуальная школа открыла нам большие возможности, научила нас правильно оценивать свои возможности, и каждый педагог работал над развитием наших навыков. Поэтому сегодняшние выпускники NIS – это амбициозные, трудолюбивые, постоянно в поиске себя личности, лидеры. Понимая это, подумали, почему бы нам не написать послание в будущее. Когда Независимости нашего Казахстана исполнится 50 лет, мы вскроем эти капсулы и прочтём послание, - сказал выпускник интеллектуальной школы, автор проекта Skin Saver Аймурат Жеткизгенов.Стоит отметить, интеллектуальную школу в этом учебном году оканчивают 105 учеников. Из них шесть учеников - претенденты на «Алтын белгі», ещё один претендует на аттестат с отличием. Среди выпускников есть ученики, получившие приглашение на бесплатное обучение в Токио, Гонконг, Турцию и Венгрию.