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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:01

Просмотров: 1211

Выпускники актауской школы NIS закопали капсулы времени с посланием в будущее

Сегодня для учеников 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы Актау прозвенел последний звонок. В этот памятный день выпускники закопали капсулы времени с посланием на будущее. Об этом сообщает представитель пресс-службы образовательного учреждения Рысгуль Рамазанова.

Фото пресс-службы интеллектуальной школы.
Капсулы были закопаны в школьном дворе на аллее выпускников. Шесть классов отдельно написали письма себе и загрузили в ёмкость. После прозвеневшего звонка ученики собрались на аллее и закопали ёмкость до 2041 года. Послания будут прочитаны в 2041 году, к 50-летию Независимости Казахстана.

Выпускники актауской школы NIS закопали капсулы времени с посланием в будущее


Выпускники актауской школы NIS закопали капсулы времени с посланием в будущее


Выпускники актауской школы NIS закопали капсулы времени с посланием в будущее


Выпускники актауской школы NIS закопали капсулы времени с посланием в будущее


- Интеллектуальная школа открыла нам большие возможности, научила нас правильно оценивать свои возможности, и каждый педагог работал над развитием наших навыков. Поэтому сегодняшние выпускники NIS – это амбициозные, трудолюбивые, постоянно в поиске себя личности, лидеры. Понимая это, подумали, почему бы нам не написать послание в будущее. Когда Независимости нашего Казахстана исполнится 50 лет, мы вскроем эти капсулы и прочтём послание, - сказал выпускник интеллектуальной школы, автор проекта Skin Saver Аймурат Жеткизгенов.

Стоит отметить, интеллектуальную школу в этом учебном году оканчивают 105 учеников. Из них шесть учеников - претенденты на «Алтын белгі», ещё один претендует на аттестат с отличием. Среди выпускников есть ученики, получившие приглашение на бесплатное обучение в Токио, Гонконг, Турцию и Венгрию.



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Комментарии ( 4 )

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  • leo529
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:49
Стекло от холода зимой треснет. Нужно было раскошелиться школе для такого дела, из нержавейки заказать хотя-бы одну капсулу. А так детское развлечение получается.
 
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iegres (Посетители) Сегодня, 15:37
Лет через 5 там одни осколки стекла останутся
 
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  • leo529
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 15:31
Кинст,
А там на церемонии господин Баев присутствовал, ему сразу передали несколько дубликатов на ответственное хранение...

"Когда Независимости нашего Казахстана исполнится 50 лет, мы вскроем эти капсулы и прочтём послание, - сказал выпускник интеллектуальной школы, автор проекта Skin Saver Аймурат Жеткизгенов."
Сами написали - сами и прочтете?? Потому как, если все такими же темпами будет у нас деградировать, то уже только картинки к тому времени потомки смогут рассматривать
 
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  • дорожник
  • leo529
 Кинст (Посетители) Сегодня, 14:42
В 2017 году уже искали капсулу, которую закопали в 1967 году строители Шевченко в том месте, где сейчас остановка "Педколледж, 2 мкрн.".
Как бы это послание не постигла такая же участь...
 
 

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