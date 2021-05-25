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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:23

Просмотров: 971

В Тупкараганском районе предприниматель планирует строительство зоны отдыха «PORT ROYAL»

На территории Тупкараганского района, в местности «Сығынды», на участке №6 в 2025 году планируется открытие зоны отдыха «Port Royal». Проект реализуется за счёт средств индивидуального предпринимателя. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил аким Тупкараганского района Айбек Косуаков.

Фото пресс-службы ведомства
По словам районного акима, строительные работы состоят из трёх этапов. На первом этапе в 2020-2021 годах планируется постройка гостиниц и двухэтажных домов. На втором этапе в 2022-2024 годах - строительство бассейнов. Третий этап реализуется в 2025 году. На этом этапе планируется постройка аквапарка.

- Проектом предусматривается приём отдыхающих, кроме сезонного, и возможность организации отдыха детей. Комплекс отдыха будет способен вместить до 500 человек одновременно. Территория комплекса будет оснащена аквапарком, бассейнами, ресторанами, кафе, кинотеатрами и детскими игровыми площадками. В то же время, учитывая, что в районе будет развиваться внутренний и внешний туризм, будут создаваться новые рабочие места, от проекта можно ожидать большего. Предполагается, что 60 человек будут трудоустроены. Завершение строительства ожидается в 2025 году, - сообщает Айбек Косуаков.



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Комментарии ( 1 )

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111753576 (Посетители) Сегодня, 16:32
А водичка там будет откуда ???
 
 

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