В Тупкараганском районе предприниматель планирует строительство зоны отдыха «PORT ROYAL»

Фото пресс-службы ведомства

По словам районного акима, строительные работы состоят из трёх этапов. На первом этапе в 2020-2021 годах планируется постройка гостиниц и двухэтажных домов. На втором этапе в 2022-2024 годах - строительство бассейнов. Третий этап реализуется в 2025 году. На этом этапе планируется постройка аквапарка.



- Проектом предусматривается приём отдыхающих, кроме сезонного, и возможность организации отдыха детей. Комплекс отдыха будет способен вместить до 500 человек одновременно. Территория комплекса будет оснащена аквапарком, бассейнами, ресторанами, кафе, кинотеатрами и детскими игровыми площадками. В то же время, учитывая, что в районе будет развиваться внутренний и внешний туризм, будут создаваться новые рабочие места, от проекта можно ожидать большего. Предполагается, что 60 человек будут трудоустроены. Завершение строительства ожидается в 2025 году, - сообщает Айбек Косуаков.