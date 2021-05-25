Житель Мангистау устроил пьяный дебош на борту авиарейса Нур-Султан - Тараз

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- В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту Тараза от диспетчера поступило сообщение о том, что на борту авиарейса сообщением Нур-Султан-Тараз находится правонарушитель. В ходе проверки установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес членов экипажа, на замечания бортпроводников не реагировал, - говорится в сообщении.
Как уточняется, гражданин был снят с рейса по акту командира воздушного судна и доставлен в дежурную часть. Им оказался 48-летний житель Мангистауской области.
- Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение «средней степени». В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК и по части 1 статьи 566 (нарушения правил поведения на воздушном судне) КоАП РК и наложен административный штраф в размере восьми МРП, - пишет пресс-служба.
Отмечается, что в отношении него составлен третий административный протокол за мелкое хулиганство, который направлен в специализированный межрайонный административный суд Тараза для принятия процессуального решения.
Как уточняется, гражданин был снят с рейса по акту командира воздушного судна и доставлен в дежурную часть. Им оказался 48-летний житель Мангистауской области.
- Согласно заключению медицинского освидетельствования, у него было алкогольное опьянение «средней степени». В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по части 1 статьи 440 (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения) КоАП РК и по части 1 статьи 566 (нарушения правил поведения на воздушном судне) КоАП РК и наложен административный штраф в размере восьми МРП, - пишет пресс-служба.
Отмечается, что в отношении него составлен третий административный протокол за мелкое хулиганство, который направлен в специализированный межрайонный административный суд Тараза для принятия процессуального решения.