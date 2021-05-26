Четыре года в ожидании квартиры: Дольщики требуют власти Мангистау вмешаться в ситуацию с ЖК «Махаббат»

- Должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, но до сих пор ни один корпус не готов. Более 90 дольщиков обращались с заявлением в полицию, но к застройщику не применяют никаких мер. Мы думаем, что к этому причастны местные власти. Нас более 500 человек, но многие боятся, что застройщик в одностороннем порядке расторгнет договор. Большая часть людей внесла 80 процентов от стоимости квартир, многие оплатили полностью. При всём этом застройщик дальше продолжает продавать квартиры. Мы хотим, чтобы люди знали и не повелись так, как это сделали мы четыре года назад, - говорит одна из дольщиц Таттигуль Торгаева.

Сегодня, 26 мая, группа дольщиков собралась у здания акимата Мангистауской области.По их словам, застройщик ЖК «Махаббат» в лице руководителя Серика Капетова задерживает срок сдачи дома на четыре года. В самой компании их жалобы игнорируют.Как говорят дольщики, в 17:00 их пригласили в областной акимат по данному вопросу.Телефоны компании-застройщика, которые находятся в открытом доступе, не отвечают.