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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:25

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Четыре года в ожидании квартиры: Дольщики требуют власти Мангистау вмешаться в ситуацию с ЖК «Махаббат»

Жилой комплекс «Махаббат» в 17 микрорайоне, как заявляют дольщики, должны были сдать в эксплуатацию четыре года назад, но на сегодняшний день люди не получили оплаченные квадратные метры.

Дольщики «осадили» акимат в Актау
Сегодня, 26 мая, группа дольщиков собралась у здания акимата Мангистауской области.

По их словам, застройщик ЖК «Махаббат» в лице руководителя Серика Капетова задерживает срок сдачи дома на четыре года. В самой компании их жалобы игнорируют.

- Должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года, но до сих пор ни один корпус не готов. Более 90 дольщиков обращались с заявлением в полицию, но к застройщику не применяют никаких мер. Мы думаем, что к этому причастны местные власти. Нас более 500 человек, но многие боятся, что застройщик в одностороннем порядке расторгнет договор. Большая часть людей внесла 80 процентов от стоимости квартир, многие оплатили полностью. При всём этом застройщик дальше продолжает продавать квартиры. Мы хотим, чтобы люди знали и не повелись так, как это сделали мы четыре года назад, - говорит одна из дольщиц Таттигуль Торгаева.


Как говорят дольщики, в 17:00 их пригласили в областной акимат по данному вопросу.

Телефоны компании-застройщика, которые находятся в открытом доступе, не отвечают.






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Комментарии ( 1 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 15:31
...ничему дольщиков сложившиеся ситуация не учит...вспомните как 20 лет строился многострадальный комплекс "Заветная мечта" в 29 микрорайоне...теперь ждите еще лет 5 пока частный инвестор соизволит достроить ваш долгострой если конечно он к тому времени останется как говорится на плаву, а не исчезнет с вашими взносами...ЛОХ-ЭТО СУДЬБА... bravo
 
 

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