«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Мая
+22...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.48 KZT
  • €1 = 522.52 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 20

Выпускная дичь! Дорожные нарушители поплатятся штрафом в Мангистау

Полиция выявила нарушителей при мониторинге социальных сетей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водители-нарушители
Так, 25 мая, в Сети было опубликовано видео с мини-кортежом выпускников, где водители трёх автомобилей нарушили правила дорожного движения в посёлке Жетыбай Каракиянского района. Из окон движущихся автомобилей вылезли выпускницы, размахивающие лентами.

- Личности водителей установлены. В отношении каждого были составлены административные протоколы, - сообщили в полиции.


Водителя Ssang Yong Aсtyon оформили по части 1 статьи 593 и части 1 статьи 602 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

На водителей Subaru Outback и Toyota Camry составлены протоколы по части 2 статьи 596 и части 1 статьи 602 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Автомобили водворены на специальную стоянку.



Очередного нарушителя полиция «вычислила» уже в Жанаозене. Вчера, 25 мая, в Сети было опубликовано видео с автомобилем Mercedes-Benz, на крыше которого молодой человек размахивал выпускной лентой.

Выпускная дичь! Дорожные нарушители поплатятся штрафом в Мангистау


Сотрудники полиции Жанаозена также установили личность водителя, на которого был составлен протокол по части 3 статьи 593 и части 10 статьи 590 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Машину транспортировали на штрафную стоянку.

Для справки:

Статья 593. Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, – влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП).

2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, – влечёт штраф в размере пяти МРП.

3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере 10 МРП.

Статья 590. Нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком), – влечёт штраф в размере пяти МРП.

2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке, – влечёт штраф в размере 10 МРП.

3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака), – влечёт штраф на физических лиц в размере 15, на должностных лиц – в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП.

4. Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, – влечёт штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, – влечёт штраф в размере пяти МРП.

6. Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства, – влечёт штраф в размере 15 МРП.

7. Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, — влечёт штраф в размере 15 МРП.

8. Выпуск в эксплуатацию автотранспортных средств, не прошедших предрейсовый (предсменный) технический осмотр, а также допуск к управлению водителя, не прошедшего предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр, при осуществлении регулярных или нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров, багажа, а также перевозок грузов, – влекут штраф на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.

9. Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, – влечёт штраф в размере пяти МРП.

10. Действия, предусмотренные частями первой, пятой, шестой, седьмой и девятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, — влекут штраф в размере 20 МРП.

Статья 596. Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона.

1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения, – влечёт штраф в размере 15 МРП.

Статья 602. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации.

1. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами, – влечёт предупреждение или штраф в размере трёх МРП.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика