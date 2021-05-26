Выпускная дичь! Дорожные нарушители поплатятся штрафом в Мангистау

- Личности водителей установлены. В отношении каждого были составлены административные протоколы, - сообщили в полиции.

Так, 25 мая, в Сети было опубликовано видео с мини-кортежом выпускников, где водители трёх автомобилей нарушили правила дорожного движения в посёлке Жетыбай Каракиянского района. Из окон движущихся автомобилей вылезли выпускницы, размахивающие лентами.Водителя Ssang Yong Aсtyon оформили по части 1 статьи 593 и части 1 статьи 602 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».На водителей Subaru Outback и Toyota Camry составлены протоколы по части 2 статьи 596 и части 1 статьи 602 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».Автомобили водворены на специальную стоянку.Очередного нарушителя полиция «вычислила» уже в Жанаозене. Вчера, 25 мая, в Сети было опубликовано видео с автомобилем Mercedes-Benz, на крыше которого молодой человек размахивал выпускной лентой.Сотрудники полиции Жанаозена также установили личность водителя, на которого был составлен протокол по части 3 статьи 593 и части 10 статьи 590 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».Машину транспортировали на штрафную стоянку.1. Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, – влечёт штраф в размере пяти месячных расчетных показателей (МРП).2. Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами, – влечёт штраф в размере пяти МРП.3. Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, – влекут штраф в размере 10 МРП.1. Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или несоответствующими требованиям национального стандарта или установленными вне предусмотренных мест государственными регистрационными номерными знаками (знаком), – влечёт штраф в размере пяти МРП.2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке, – влечёт штраф в размере 10 МРП.3. Установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака), – влечёт штраф на физических лиц в размере 15, на должностных лиц – в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 400 МРП.4. Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, – влечёт штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами на срок один год.5. Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, за исключением случаев, указанных в части шестой настоящей статьи, – влечёт штраф в размере пяти МРП.6. Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства, – влечёт штраф в размере 15 МРП.7. Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, — влечёт штраф в размере 15 МРП.8. Выпуск в эксплуатацию автотранспортных средств, не прошедших предрейсовый (предсменный) технический осмотр, а также допуск к управлению водителя, не прошедшего предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр, при осуществлении регулярных или нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров, багажа, а также перевозок грузов, – влекут штраф на должностных лиц и субъектов малого предпринимательства в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.9. Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр, – влечёт штраф в размере пяти МРП.10. Действия, предусмотренные частями первой, пятой, шестой, седьмой и девятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, — влекут штраф в размере 20 МРП.1. Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения, – влечёт штраф в размере 15 МРП.1. Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток и (или) звуковыми сигналами, – влечёт предупреждение или штраф в размере трёх МРП.