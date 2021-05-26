Завод по сборке автомобилей и терминал для хранения фруктов намерены построить иранцы в Актау

- Мы готовы инвестировать в экономику этого региона и реализовать несколько наших проектов. Сегодня мы уверены, что подобные начинания будут полезны как для наших предпринимателей, так и для мангистаусцев, так как это приведёт к снижению цен на товары, - сказал президент торгово-промышленной палаты иранской провинции.

Инвестировать в Мангистауский регион и реализовать новые проекты планирует президент торгово-промышленной палаты иранской провинции Казвин Мехди Бахшанде. Об этом он заявил на встрече с акимом области Серикбаем Трумовым.В планах иранских предпринимателей строительство завода по сборке автомобилей, терминала для хранения фруктов и сухофруктов, а также предприятия по производству строительных материалов.Мехди Бахшанде пригласил акима Мангистау посетить провинцию Казвин с населением 1,5 млн человек с ответным визитом.По информации из доступных источников, автомобильная промышленность - одна из важных отраслей экономики Ирана. Она является третьей наиболее активной промышленной отраслью в стране, после нефтяной и газовой.В настоящее время иранские производители выпускают шесть различных типов транспортных средств, включая легковые автомобили, внедорожники, грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы и пикапы.Около 75 процентов местной продукции - это легковые автомобили. Производство пикапов составляет около 15 процентов.В ТОП-7 интересных иранских автомобилей входят MVM 110, Kish Sinad II, Zamyad Z 24, Bahman Capra Pickup, Saipa Tiba, IKCO Samand LX и Iran Khodro Dena.