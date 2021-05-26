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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 19:22

Просмотров: 2631

Завод по сборке автомобилей и терминал для хранения фруктов намерены построить иранцы в Актау

Строительство объектов запланировано в специальной экономической зоне Морпорт Актау, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Инвестировать в Мангистауский регион и реализовать новые проекты планирует президент торгово-промышленной палаты иранской провинции Казвин Мехди Бахшанде. Об этом он заявил на встрече с акимом области Серикбаем Трумовым.

Завод по сборке автомобилей и терминал для хранения фруктов намерены построить иранцы в Актау


В планах иранских предпринимателей строительство завода по сборке автомобилей, терминала для хранения фруктов и сухофруктов, а также предприятия по производству строительных материалов.

- Мы готовы инвестировать в экономику этого региона и реализовать несколько наших проектов. Сегодня мы уверены, что подобные начинания будут полезны как для наших предпринимателей, так и для мангистаусцев, так как это приведёт к снижению цен на товары, - сказал президент торгово-промышленной палаты иранской провинции.


Завод по сборке автомобилей и терминал для хранения фруктов намерены построить иранцы в Актау


Мехди Бахшанде пригласил акима Мангистау посетить провинцию Казвин с населением 1,5 млн человек с ответным визитом.

К сведению

По информации из доступных источников, автомобильная промышленность - одна из важных отраслей экономики Ирана. Она является третьей наиболее активной промышленной отраслью в стране, после нефтяной и газовой.

В настоящее время иранские производители выпускают шесть различных типов транспортных средств, включая легковые автомобили, внедорожники, грузовые автомобили, автобусы, микроавтобусы и пикапы.

Около 75 процентов местной продукции - это легковые автомобили. Производство пикапов составляет около 15 процентов.

В ТОП-7 интересных иранских автомобилей входят MVM 110, Kish Sinad II, Zamyad Z 24, Bahman Capra Pickup, Saipa Tiba, IKCO Samand LX и Iran Khodro Dena.



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Комментарии ( 8 )

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elek (Посетители) Сегодня, 00:08
Я один верю, что с Иран что-то реально построит и запустит производство? Было бы не плохо. Я за! Если конечно местные чиновники не испугают их ценой "клубной карты".
 
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  • Космос
 tolk (Посетители) Вчера, 23:09
Азерсун построили , когда какойто небожитель прилетал с визитом , то с Асара завозили газельками фрукты ,овощи,показать что работа кипит и склады полные. Визитёр улетел всё вывезли обратно. И стоит по сей день этот огромный терминал с современным оборудованием как памятник.
 
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shurik_kz11 (Посетители) Вчера, 23:04
Как уже бывало неоднократно, "когтистая лапа" одного из "заклятых друзей"- стран ЕАЭС коснется и этого проекта с автозаводом...
 
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  • GIBSON.SG
  • tolk
  • Юрий Спассков
 n92 (Посетители) Вчера, 21:40
Об этом он заявил на встрече с акимом области Серикбаем Трумовым...
странно...когда проблемы у народа, в городе беда так этот трумов куда то исчезает...
а как пахнет деньгами то он тут как тут, встречи и выезды на места стройки...
не зря аутсайдер...
 
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  • rastolkuy
  • Daulet201999
  • TU-154
  • Банкир
  • tolk
  • kolu411
 Космос (Посетители) Вчера, 19:57
С нашей стороны есть чиновник, ответственный за этот проект? Назовите фамилию. Посмотрим, сделает он себе харакири, если проект не сбудется. А то тут некоторые наши сравнивают себя с японцами... )))))
И если б не коварные соседи, то мы бы были Японией ;)
 
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  • Космос
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  • malovdmitriy
  • TU-154
  • Банкир
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  • Имярек
 yuriy.v (Посетители) Вчера, 19:52
А британцы хотели засолить город деревьями которые можно поливать солёной водой...
А ещё был проект Актау-Сити...
А ещё..
Вот только воду некому в город нормально подавать
 
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  • Космос
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 Имярек (Посетители) Вчера, 19:34
В головное устройство ставьте планшеты нашей сборки

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • alixah
  • rastolkuy
  • Daulet201999
  • tolk
  • kolu411
  • elek
 дорожник (Посетители) Вчера, 19:30
Может у иранцев что получится, а то у нас руки растут из ....

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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