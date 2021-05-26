На нарушителей карантина наложили штрафы на 9 миллионов тенге в Мангистау

Фото из доступных источников
На сегодня в регионе работают 50 мониторинговых групп.
С 1 января по 24 мая этого года они провели 1367 рейдов. Было охвачено 9 616 объектов.
На 41 объекте были выявлены нарушения карантинных мер. На предпринимателей были составлены административные протоколы.
Всего наложено штрафов на сумму 8 780 170 тенге.
С 1 января по 24 мая этого года они провели 1367 рейдов. Было охвачено 9 616 объектов.
На 41 объекте были выявлены нарушения карантинных мер. На предпринимателей были составлены административные протоколы.
Всего наложено штрафов на сумму 8 780 170 тенге.
Оставьте свой комментарий первым.