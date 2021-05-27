Пропавшую женщину с двухлетним ребенком ищут в Актау

Александра Логинова со своей двухлетней дочерью Зоей ушла из дома, расположенного в 22 микрорайоне Актау, 25 апреля. С того дня, по словам родственников, их никто не видел.Приметы Александры Логиновой:- Рост 160–165 сантиметров;- Тёмные волосы;- Шрам над бровью;- Была одета в джинсы и светлую кофту.- Александра Логинова и ее двухлетняя дочь Зоя ещё не нашлись, поиски продолжаются, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.