Пропавшую женщину с двухлетним ребенком ищут в Актау

Фото предоставлено родными пропавшей
Александра Логинова со своей двухлетней дочерью Зоей ушла из дома, расположенного в 22 микрорайоне Актау, 25 апреля. С того дня, по словам родственников, их никто не видел.
Приметы Александры Логиновой:
- Рост 160–165 сантиметров;
- Тёмные волосы;
- Шрам над бровью;
- Была одета в джинсы и светлую кофту.
- Александра Логинова и ее двухлетняя дочь Зоя ещё не нашлись, поиски продолжаются, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Информацию о возможном месте нахождения Александры Логиновой и ее дочери родственники и полиция Актау просят сообщить по телефонам: 87750584989, 87715138449 или 102.
Приметы Александры Логиновой:
- Рост 160–165 сантиметров;
- Тёмные волосы;
- Шрам над бровью;
- Была одета в джинсы и светлую кофту.
- Александра Логинова и ее двухлетняя дочь Зоя ещё не нашлись, поиски продолжаются, - сообщили в пресс-службе ДП Мангистауской области.
Информацию о возможном месте нахождения Александры Логиновой и ее дочери родственники и полиция Актау просят сообщить по телефонам: 87750584989, 87715138449 или 102.