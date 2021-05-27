Подозрительный визит: В Актау жителей жилого комплекса «Триумф» насторожили стучащие по ночам в дверь мужчины

Житель жилого комплекса «Триумф» рассказал, что инцидент произошел в ночь с 25 на 26 мая.- Примерно в 00:40 трое неизвестных мужчин сначала подслушивали, есть ли кто в квартире, а после стали стучаться ко мне домой. Моя супруга подошла к двери, но мужчины встали таким образом, что их попросту не было видно в глазок. Она спросила: «вам кого?», - они назвали какое-то имя. Когда она сказала, что такой человек тут не проживает, они ушли. Дело в том, что соседи ранее уже жаловались, что к ним также неоднократно приходили незнакомцы. Моя камера наружного видеонаблюдения сняла этих мужчин. Я обращался в полицию, ну мало ли, возможно, это мошенники, но там сказали, что на видео нет никаких противоправных действий, - рассказал житель жилого комплекса «Триумф».Жители жилого комплекса «Триумф» просят горожан города быть внимательными и не открывать дверь незнакомцам.