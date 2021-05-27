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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 18:04

Просмотров: 1039

В селах Куланды и Сенек перешли на современные технологии капельного орошения

В указанных селах проложено 2,5 км пластиковых труб для капельного орошения. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил аким Каракиянского района Кыдырберды Беков.

Иллюстрация к материалу
Ведется полив более 800 деревьев и зеленых насаждений.

- В направлении озеленения населенных пунктов в марте-апреле текущего года высажено около 2500 деревьев. В районе ведется ежедневный полив насаждений с помощью водопровода и орошения. Кроме того, мы планируем использовать капельное орошение во всех селах района, - сказал Кыдырберды Беков.



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Комментарии ( 2 )

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  • alixah
 Гудериан (Посетители) Вчера, 20:50
Ну да. Год назад у нас в городе тоже было внедрено капельное орашение из бочек. Походу эти бочки туда перекочевали.
 
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  • Ingul
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  • alixah
 diger (Посетители) Вчера, 18:35
Не так давно, мы это уже проходили..., помним, любим, скорбим...
 
 

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