В селах Куланды и Сенек перешли на современные технологии капельного орошения

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Ведется полив более 800 деревьев и зеленых насаждений.



- В направлении озеленения населенных пунктов в марте-апреле текущего года высажено около 2500 деревьев. В районе ведется ежедневный полив насаждений с помощью водопровода и орошения. Кроме того, мы планируем использовать капельное орошение во всех селах района, - сказал Кыдырберды Беков.