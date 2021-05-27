Авиационной базе Военно-воздушных сил в Актау исполнилось 10 лет

Авиационная база ВВС обеспечивает защиту с воздуха территории и важнейших объектов региона.- Актауская авиабаза круглосуточно находится на дежурстве, неизменно участвует в различных учениях, а в случае необходимости привлекается к поисково-спасательным мероприятиям. Она обеспечивает защиту с воздуха территории и важнейших объектов региона, - сообщает Министерство обороны РК.