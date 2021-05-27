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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:37

Просмотров: 1120

Авиационной базе Военно-воздушных сил в Актау исполнилось 10 лет

Десять лет назад была сформирована авиационная база Военно-воздушных сил вблизи Актау. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Кадр видео
Авиационная база ВВС обеспечивает защиту с воздуха территории и важнейших объектов региона.

- Актауская авиабаза круглосуточно находится на дежурстве, неизменно участвует в различных учениях, а в случае необходимости привлекается к поисково-спасательным мероприятиям. Она обеспечивает защиту с воздуха территории и важнейших объектов региона, - сообщает Министерство обороны РК.




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Комментарии ( 3 )

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  • 111753576
 Космос (Посетители) Вчера, 22:49
111753576,
Какие скрепы, зачем? Наши летчики на наших самолётах с нашей авиабазы разве не могут 5-10 минут над морем вдоль берега полетать, "бочку" то, поди, умеют делать?
 
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111753576 (Посетители) Вчера, 22:21
Космос,"Скрепы" растерялись,или проржавели,единения нет того,что было раньше...Главный вопрос,что,от кого,и для кого...
 
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  • 111753576
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 Космос (Посетители) Вчера, 22:00
Можно было в честь юбилея авиашоу показать. Например, над морем со стороны набережной, зря что ли её строили? Люди всё-равно там гуляют, руками помахали бы юбилярам. Подумайте, может стоит сделать такую традицию, раз в городе есть авиабаза. Была бы своя "изюминка" в Актау ;)
 
 

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