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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:07

Просмотров: 424

Более 500 заявок на участие в озеленении Актау поступило в отряд «Жасыл ел»

Отряд «Жасыл ел», который занимается поливом зеленых насаждений в летнее время, получил более 580 заявок от актауских школьников и студентов. Об этом сообщили в центре общественного развития отдела внутренней политики акимата Актау.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Трудовой отряд «Жасыл ел», который летом занимается поливом деревьев в Актау, получил более 580 заявок на участие от актауских школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет.

- Набор в отряды открылся 17 мая, и пару дней назад нам пришлось его закрыть, потому что за это время набралось 580 заявок. Из этих молодых людей 380 человек попали в две основные смены отряда, еще 200 – в резерв. Каждый ребенок может работать только один месяц, одну смену, - рассказали в центре.

По их словам, при приеме молодых людей в первую очередь учитывался статус социально уязвимых слоев населения. Те, кто успел подать заявку вовремя, будут трудиться по четыре часа в день, пять дней в неделю. В отряде уточнили, что их труд будет оплачиваться. Так, в прошлом году школьники и студенты получили на руки по 42 500 тенге за сезон.

Напомним, в прошлом году ребята из «Жасыл ел» вырвали зеленые насаждения вместе с сорняками. В акимате это объяснили неопытностью ребят.



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Комментарии ( 1 )

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Кинст (Посетители) Сегодня, 18:34
Это всё хорошо, только научите их отличать сорняк от нормального, здорового дерева, куста, травы...
 
 

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