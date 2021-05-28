Более 500 заявок на участие в озеленении Актау поступило в отряд «Жасыл ел»

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Трудовой отряд «Жасыл ел», который летом занимается поливом деревьев в Актау, получил более 580 заявок на участие от актауских школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет.
- Набор в отряды открылся 17 мая, и пару дней назад нам пришлось его закрыть, потому что за это время набралось 580 заявок. Из этих молодых людей 380 человек попали в две основные смены отряда, еще 200 – в резерв. Каждый ребенок может работать только один месяц, одну смену, - рассказали в центре.
По их словам, при приеме молодых людей в первую очередь учитывался статус социально уязвимых слоев населения. Те, кто успел подать заявку вовремя, будут трудиться по четыре часа в день, пять дней в неделю. В отряде уточнили, что их труд будет оплачиваться. Так, в прошлом году школьники и студенты получили на руки по 42 500 тенге за сезон.
Напомним, в прошлом году ребята из «Жасыл ел» вырвали зеленые насаждения вместе с сорняками. В акимате это объяснили неопытностью ребят.
- Набор в отряды открылся 17 мая, и пару дней назад нам пришлось его закрыть, потому что за это время набралось 580 заявок. Из этих молодых людей 380 человек попали в две основные смены отряда, еще 200 – в резерв. Каждый ребенок может работать только один месяц, одну смену, - рассказали в центре.
По их словам, при приеме молодых людей в первую очередь учитывался статус социально уязвимых слоев населения. Те, кто успел подать заявку вовремя, будут трудиться по четыре часа в день, пять дней в неделю. В отряде уточнили, что их труд будет оплачиваться. Так, в прошлом году школьники и студенты получили на руки по 42 500 тенге за сезон.
Напомним, в прошлом году ребята из «Жасыл ел» вырвали зеленые насаждения вместе с сорняками. В акимате это объяснили неопытностью ребят.