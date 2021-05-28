«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 28 Мая
+18...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.9 KZT
  • €1 = 521.35 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 20:30

Просмотров: 14

Международный аэропорт Актау начнёт тестировать систему «Ashyq» с 4 июня

Международный аэропорт Актау с 7 июня официально присоединится к проекту «Ashyq». Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщила Акку Айтжан, заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области.

фото из открытых источников
Аэропорт Актау с 7 июня присоединится к 258 объектам, официально вошедшим в проект «Аshyq».

- Кроме того, по проекту «Ashyq» работают следующие учреждения: АО «Каскор-Машзавод», культурно-досуговый комплекс имени Абая, Мангистауский индустриальный парк, Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, ГККП «Отпан», Мангистауский областной театр кукол, научно-методический и культурно-досуговый центры, профессиональный футбольный клуб «Каспий», Мангистауский колледж искусств и Мангистауский колледж туризма. Согласно постановлению №22 от 22 мая, к проекту «Ashyq» также подключат деятельность лото-клубов», - сказала Акку Айтжан, заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области.

В аэропорту Актау сообщили, что 4 июня они начнут тестировать систему. Три дня сотрудники воздушной гавани будут отрабатывать алгоритм работы, в том числе с теми пассажирами, у которых нет мобильных телефонов и приложения «Ashyq».



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика