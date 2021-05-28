Международный аэропорт Актау начнёт тестировать систему «Ashyq» с 4 июня

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Аэропорт Актау с 7 июня присоединится к 258 объектам, официально вошедшим в проект «Аshyq».



- Кроме того, по проекту «Ashyq» работают следующие учреждения: АО «Каскор-Машзавод», культурно-досуговый комплекс имени Абая, Мангистауский индустриальный парк, Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, ГККП «Отпан», Мангистауский областной театр кукол, научно-методический и культурно-досуговый центры, профессиональный футбольный клуб «Каспий», Мангистауский колледж искусств и Мангистауский колледж туризма. Согласно постановлению №22 от 22 мая, к проекту «Ashyq» также подключат деятельность лото-клубов», - сказала Акку Айтжан, заместитель директора Палаты предпринимателей Мангистауской области.



В аэропорту Актау сообщили, что 4 июня они начнут тестировать систему. Три дня сотрудники воздушной гавани будут отрабатывать алгоритм работы, в том числе с теми пассажирами, у которых нет мобильных телефонов и приложения «Ashyq».