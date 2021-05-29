Коронавирус обнаружили у 36 жителей Мангистау

Иллюстративное фото с сайта sputnik.kg
За прошедшие сутки на территории Мангистауской области коронавирус выявили у 36 человек.
За это время, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в области выздоровел 51 человек.
С начала пандемии на сегодня, 29 мая, в области зафиксировали 6 951 случай заболевания COVID-19.
По последним данным, Мангистауская область находится в «зеленой» зоне по ситуации с коронавирусом.
За это время, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в области выздоровел 51 человек.
С начала пандемии на сегодня, 29 мая, в области зафиксировали 6 951 случай заболевания COVID-19.
По последним данным, Мангистауская область находится в «зеленой» зоне по ситуации с коронавирусом.
Оставьте свой комментарий первым.