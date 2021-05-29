Пропавшего в Жанаозене ребёнка нашли бойцы Нацгвардии

Фото предоставлено пресс-службой РгК «Батыс»

Трёхлетний ребёнок потерялся в Жанаозене 27 мая. Мама мальчика обратилась в центральное оперативное управление полиции Жанаозена около 22:10 часов. По её словам, он пропал из поля её зрения, когда играл во дворе дома с соседскими детьми. До обращения в полицию она около часа искала ребёнка самостоятельно.



- Приметы мальчика по рации передали всем войсковым нарядам Национальной гвардии. В поисках ребёнка был задействован весь личный состав стражей правопорядка. Через 20 минут подходящего по приметам плачущего ребёнка заметил войсковой наряд в составе начальника патруля рядового Мардана Юлшиева, патрульных рядовых Асылхана Сейталиева и Николая Жуля. Они немедленно доложили дежурному по войсковым нарядам, лейтенанту Абылаю Суйндик, - сообщил Ерболат Султанов.



Нацгвардейцы связались с семьёй мальчика и передали его в руки его старшего брата. Мама ребёнка направила командиру воинской части 5548 благодарственное письмо, в котором отметила профессионализм и оперативность бойцов. За проявленную бдительность при выполнении задач по охране общественного порядка все военнослужащие были поощрены командиром воинской части 5548.