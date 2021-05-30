Число заболевших COVID-19 увеличилось в Мангистау

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По состоянию на 30 мая в Мангистауской области выявили 52 заболевших коронавирусом. Также сообщается о 51 факте выздоровления.



С начала пандемии в области зарегистрирован 6951 случай заражения COVID-19. Выздоровели 5857 человек.



Напомним, Мангистауская область по-прежнему находится в «зелёной» зоне по распространению COVID-19.