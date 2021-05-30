В Актау чествовали увольняемых в запас гвардейцев

- Вы отслужили 12 месяцев. Это была ваша первая ступень – армейская жизнь, и вы её успешно преодолели. Следующий этап – это настоящая взрослая жизнь. Кто-то найдёт себя в гражданской профессии, кто-то продолжит ратный труд в Национальной гвардии или правоохранительных органах. В любом случае, желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и удачи, – обратился командир воинской части 6656, подполковник Марат Рахпанов.

- С большой теплотой и хорошими впечатлениями мы будем вспоминать нашу службу. Для всех нас армия стала родным домом. Мы благодарим всех тех, кто вкладывал душу в нас, обучал, переживал и помогал нам пройти этот путь. Именно здесь, в армии, у нас проявились и закалились все самые лучшие профессиональные качества, - поделился военнослужащий срочной службы воинской части 6656 рядовой Мурат Бакытов.

На строевом плацу в эту субботу, 29 мая, чествовали около 200 гвардейцев, которые призывались из Алматинской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.Наиболее отличившихся из числа выслуживших наградили грамотами, благодарственными письмами, которые адресовали их родителям.По традиции военнослужащие простились с боевым знаменем своей воинской части, прошли торжественным маршем в знак уважения к верности военной присяге. Церемония проходила при строгом соблюдении карантинных мер.