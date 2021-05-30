«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 30 Мая
+20...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.9 KZT
  • €1 = 521.35 KZT
  • 1 RUB = 5.82 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:56

Просмотров: 663

В Актау чествовали увольняемых в запас гвардейцев

Чествование увольняемых в запас солдат-срочников прошло в воинской части 6656 в Актау, сообщает руководитель пресс-службы РгК «Батыс», подполковник Ерболат Султанов.

Фото предоставил руководитель пресс-службы РгК «Батыс» подполковник Ерболат Султано
На строевом плацу в эту субботу, 29 мая, чествовали около 200 гвардейцев, которые призывались из Алматинской, Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

В Актау чествовали увольняемых в запас гвардейцев


Наиболее отличившихся из числа выслуживших наградили грамотами, благодарственными письмами, которые адресовали их родителям.

- Вы отслужили 12 месяцев. Это была ваша первая ступень – армейская жизнь, и вы её успешно преодолели. Следующий этап – это настоящая взрослая жизнь. Кто-то найдёт себя в гражданской профессии, кто-то продолжит ратный труд в Национальной гвардии или правоохранительных органах. В любом случае, желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и удачи, – обратился командир воинской части 6656, подполковник Марат Рахпанов.


В Актау чествовали увольняемых в запас гвардейцев


- С большой теплотой и хорошими впечатлениями мы будем вспоминать нашу службу. Для всех нас армия стала родным домом. Мы благодарим всех тех, кто вкладывал душу в нас, обучал, переживал и помогал нам пройти этот путь. Именно здесь, в армии, у нас проявились и закалились все самые лучшие профессиональные качества, - поделился военнослужащий срочной службы воинской части 6656 рядовой Мурат Бакытов.


В Актау чествовали увольняемых в запас гвардейцев


По традиции военнослужащие простились с боевым знаменем своей воинской части, прошли торжественным маршем в знак уважения к верности военной присяге. Церемония проходила при строгом соблюдении карантинных мер.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 14:15
Товарищ, верь, взойдёт она
Звезда пленительного счастья
Когда из списков этой части
Исчезнут наши имена...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика