Дорожного хама разыскивает полиция Актау

Кадр видео
По кадрам ролика видно, как водитель Mazda 626 хочет совершить обгон, но ему препятствует впереди едущий автомобиль.
При наличие свободного места для обгона по другой полосе водитель Mazda 626 всё же настойчиво обгоняет транспортное средство, выезжая при этом на «встречку».
В ведомстве по данному факту сообщили, что сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау устанавливают личность водителя автотранспорта. После чего на него будет составлен административный протокол согласно нарушению.
Государственный регистрационный номерной знак автомобиля нарушителя зарегистрирован в Шымкенте.
Напомним, видеозапись была размещена 27 мая в рубрике «Народные новости».
При наличие свободного места для обгона по другой полосе водитель Mazda 626 всё же настойчиво обгоняет транспортное средство, выезжая при этом на «встречку».
В ведомстве по данному факту сообщили, что сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау устанавливают личность водителя автотранспорта. После чего на него будет составлен административный протокол согласно нарушению.
Государственный регистрационный номерной знак автомобиля нарушителя зарегистрирован в Шымкенте.
Напомним, видеозапись была размещена 27 мая в рубрике «Народные новости».
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