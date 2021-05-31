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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:27

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Праздник для горожан с детьми устроят в Актау

Мероприятие в честь Дня защиты детей пройдёт на бесплатной основе на площадке перед развлекательным комплексом «Monaco».

Фото из доступных источников
Для всех желающих, горожан с детьми и гостей города запланирована шоу-программа: конкурсы, танцы, аквагримм, шоу мыльных пузырей. Детишек будут веселить аниматоры. Организаторы порадуют детей вкусными угощениями, напитками и подарками.

Также будет проводиться сбор средств при поддержке общественного фонда «Здоровье детям», занимающегося реабилитацией детей с ДЦП.

Вопросы по телефону: 7776 928 99 99

Организаторами мероприятия выступила дирекция ресторана «Monaco» при поддержке рекламного агентства «Adver».



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