Праздник для горожан с детьми устроят в Актау

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Для всех желающих, горожан с детьми и гостей города запланирована шоу-программа: конкурсы, танцы, аквагримм, шоу мыльных пузырей. Детишек будут веселить аниматоры. Организаторы порадуют детей вкусными угощениями, напитками и подарками.



Также будет проводиться сбор средств при поддержке общественного фонда «Здоровье детям», занимающегося реабилитацией детей с ДЦП.



Вопросы по телефону: 7776 928 99 99



Организаторами мероприятия выступила дирекция ресторана «Monaco» при поддержке рекламного агентства «Adver».