Новый авиарейс открыли из Актау в Ургенч

- Люди со всего мира, интересующиеся тюркской историей, могут лететь через Стамбул в Актау и из Актау в Ургенч. Увидев красоты Хивы, они смогут отправиться в Бухару, Самарканд, Ташкент, Туркестан и Урумчи. Надеемся, что этот туристический маршрут будет пользоваться большим спросом. Таким образом, Актау станет туристическим центром, - сообщила заместитель директора международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева.

- Международный аэропорт Актау имеет отличное сообщение с городами Грузии и Армении. Таким образом, пассажиры Ургенча получат прекрасную возможность использовать аэропорт Актау в качестве транзитного трансфера. В свою очередь, мангистаусцы смогут отправиться в удивительный город Хива. Мы планируем, что туристы из обеих стран в полной мере воспользуются услугами, предоставляемыми в Актау и Ургенче, - отметил генеральный консул Узбекистана в Актау Нодиржан Тургунов

Церемония открытия состоялась 29 мая. Участниками стали генеральный директор международного аэропорта Актау Сельчук Киледжи и чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.Рейс будет выполняться два раза в неделю по выходным.Для удобства пассажиров также существуют рейсы Актау-Ургенч-Ташкент, с возможностью дальнейших полётов в Юго-Восточную Азию, Европу и США.Активизация отношений между городами осуществляется в рамках проекта «Великий шёлковый путь».