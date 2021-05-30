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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:37

Просмотров: 1184

Новый авиарейс открыли из Актау в Ургенч

Регулярный международный рейс по маршруту Ургенч - Актау - Ургенч выполняют узбекские авиалинии «Uzbekistan Airways», сообщили в Центре общественных коммуникаций региона.

Фото из доступных источников
Церемония открытия состоялась 29 мая. Участниками стали генеральный директор международного аэропорта Актау Сельчук Киледжи и чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев.

Рейс будет выполняться два раза в неделю по выходным.

- Люди со всего мира, интересующиеся тюркской историей, могут лететь через Стамбул в Актау и из Актау в Ургенч. Увидев красоты Хивы, они смогут отправиться в Бухару, Самарканд, Ташкент, Туркестан и Урумчи. Надеемся, что этот туристический маршрут будет пользоваться большим спросом. Таким образом, Актау станет туристическим центром, - сообщила заместитель директора международного аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева.


Для удобства пассажиров также существуют рейсы Актау-Ургенч-Ташкент, с возможностью дальнейших полётов в Юго-Восточную Азию, Европу и США.

- Международный аэропорт Актау имеет отличное сообщение с городами Грузии и Армении. Таким образом, пассажиры Ургенча получат прекрасную возможность использовать аэропорт Актау в качестве транзитного трансфера. В свою очередь, мангистаусцы смогут отправиться в удивительный город Хива. Мы планируем, что туристы из обеих стран в полной мере воспользуются услугами, предоставляемыми в Актау и Ургенче, - отметил генеральный консул Узбекистана в Актау Нодиржан Тургунов
.

Активизация отношений между городами осуществляется в рамках проекта «Великий шёлковый путь».



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Комментарии ( 3 )

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  • Земляк
  • shurik_kz11
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:38
Насколько я знаю Узбекская сторона поступает по хамский так-как невозможно купить билет из Актау туда и обратно ( туда лететь можно цена адекватная а вот обратно в Актау нужно покупать билет только в Узбекистане за три дорого!!!
 
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  • Expert
  • arelav_74
  • TU-154
  • 618965450
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:02
В Россию из Актау мы наверное никогда не дождемся ни самолетов...ни поездов ни автобусов...
 
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 19:41
Я уверен что рейс до Краснодара имел бы гораздо большую популярность среди жителей Актау

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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