Не стройка! Уборку территории провели на пляже в 1 микрорайоне Актау

В Сети появились фотографии, на которых при помощи спецтехники проводится уборка на городском пляже в 1 микрорайоне Актау.Жители города предположили, что пляж готовят для строительства или проведения мероприятия, но в акимате Актау опровергли эти слухи.- Строительства никакого не предстоит. Просто проводим уборку для того, чтобы жителям города было приятно там находиться. Ранее также провели уборку на пляже «Дискай», - сообщили в пресс-службе.Представители акимата уточнили, что работы по очистке пляжей продолжаются.