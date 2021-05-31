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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 243

Не стройка! Уборку территории провели на пляже в 1 микрорайоне Актау

На городском пляже 1 микрорайона провели уборку территории. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото жителя Актау
В Сети появились фотографии, на которых при помощи спецтехники проводится уборка на городском пляже в 1 микрорайоне Актау.

Жители города предположили, что пляж готовят для строительства или проведения мероприятия, но в акимате Актау опровергли эти слухи.

- Строительства никакого не предстоит. Просто проводим уборку для того, чтобы жителям города было приятно там находиться. Ранее также провели уборку на пляже «Дискай», - сообщили в пресс-службе.

Представители акимата уточнили, что работы по очистке пляжей продолжаются.

Не стройка! Уборку территории провели на пляже в 1 микрорайоне Актау

Не стройка! Уборку территории провели на пляже в 1 микрорайоне Актау



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