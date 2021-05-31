Конец кладбищенскому бардаку? Антимонопольный департамент установил в Мангистау бесконтрольность и беззаконие в сфере ритуальных услуг

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Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан провел анализ рынка по услугам содержания и обслуживания кладбищ в Мангистау, и пришел к выводу, что в этой сфере грубо нарушается действующее законодательство в области защиты конкуренции. Помимо этого, департамент заявил о полном отсутствии ведомственного контроля со стороны ответственных должностных лиц.



- Отсутствие контроля привело к тому, что лица, не имеющие отношения к данному рынку, ведут незаконную предпринимательскую деятельность: продают земельные участки для захоронения, копают могилы, оказывают неквалифицированные ритуальные услуги, проводят религиозные обряды. Согласно законодательству, каждому умершему для захоронения должен бесплатно выделяться земельный участок не менее шести квадратных метров. На кладбищах должна функционировать администрация, ответственная за регистрацию и надлежащую работу кладбищ, - сообщили в департаменте.



По желанию близких родственников, при наличии свободного участка, администрация кладбища должна обеспечить погребение умершего рядом с ранее умершим близким родственником. При этом должны соблюдаться особые требования к расстоянию между могильниками, глубине погребения и меры предосторожности для умерших от особо опасных инфекций.



- Вышеуказанные упущения свидетельствуют о ненадлежащей работе должностных лиц местных исполнительных органов, ответственных за организацию работы по содержанию кладбищ в вверенном им регионе. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, бездействие ответственных лиц и игнорирование требований законодательства недопустимы. Лица, превратившие ритуальные услуги в незаконную предпринимательскую деятельность, не гарантируют соблюдения всех требований законодательства, - отметили в ведомстве.



По сообщению департамента, в Мангистауской области работу по улучшению ситуации с кладбищами проводил только акимат Актау. Антимонопольный орган внес предписания в местные исполнительные органы Жанаозена, а также Мунайлинского, Бейнеуского, Мангистауского, Тупкараганского и Каракиянского районов.



- В случае, если обязательные для исполнения предписания будут проигнорированы, должностные лица будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством. Для принятия соответствующих мер материалы будут направлены в акимат Мангистауской области, департамент государственных доходов и департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона, - заключили представители ведомства.