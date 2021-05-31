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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:23

Просмотров: 1476

Конец кладбищенскому бардаку? Антимонопольный департамент установил в Мангистау бесконтрольность и беззаконие в сфере ритуальных услуг

В Мангистау не контролируется предпринимательская деятельность в сфере ритуальных услуг. Об этом сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан провел анализ рынка по услугам содержания и обслуживания кладбищ в Мангистау, и пришел к выводу, что в этой сфере грубо нарушается действующее законодательство в области защиты конкуренции. Помимо этого, департамент заявил о полном отсутствии ведомственного контроля со стороны ответственных должностных лиц.

- Отсутствие контроля привело к тому, что лица, не имеющие отношения к данному рынку, ведут незаконную предпринимательскую деятельность: продают земельные участки для захоронения, копают могилы, оказывают неквалифицированные ритуальные услуги, проводят религиозные обряды. Согласно законодательству, каждому умершему для захоронения должен бесплатно выделяться земельный участок не менее шести квадратных метров. На кладбищах должна функционировать администрация, ответственная за регистрацию и надлежащую работу кладбищ, - сообщили в департаменте.

По желанию близких родственников, при наличии свободного участка, администрация кладбища должна обеспечить погребение умершего рядом с ранее умершим близким родственником. При этом должны соблюдаться особые требования к расстоянию между могильниками, глубине погребения и меры предосторожности для умерших от особо опасных инфекций.

- Вышеуказанные упущения свидетельствуют о ненадлежащей работе должностных лиц местных исполнительных органов, ответственных за организацию работы по содержанию кладбищ в вверенном им регионе. Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, бездействие ответственных лиц и игнорирование требований законодательства недопустимы. Лица, превратившие ритуальные услуги в незаконную предпринимательскую деятельность, не гарантируют соблюдения всех требований законодательства, - отметили в ведомстве.

По сообщению департамента, в Мангистауской области работу по улучшению ситуации с кладбищами проводил только акимат Актау. Антимонопольный орган внес предписания в местные исполнительные органы Жанаозена, а также Мунайлинского, Бейнеуского, Мангистауского, Тупкараганского и Каракиянского районов.

- В случае, если обязательные для исполнения предписания будут проигнорированы, должностные лица будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством. Для принятия соответствующих мер материалы будут направлены в акимат Мангистауской области, департамент государственных доходов и департамент санитарно-эпидемиологического контроля региона, - заключили представители ведомства.



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Комментарии ( 4 )

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emliy40520 (Посетители) Сегодня, 18:28
Всякие проходимцы выигрывают тендер на содержание кладбища. Если их отклоняют, то они идут жаловатся в финконтроль. Закон на их стороне. По закону акимат не вправе требовать опыт работы у поставщиков. Поэтому приходят такие поставщики, выигрывают тендер по низкой цене и наживаются на горе родственников.
 
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Ohotnik (Посетители) Сегодня, 17:24
Цитата: Имярек
Вода есть на кладбище, кто в курсе

На старом городском кладбище при входе вода есть. Разводка по кладбищу не работает. На остальных не вкурсе
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 17:19
Я как то лет 5 назад нашёл останки кости на кладбище на куче мусора а ряд свежее могила. Хотел написать куда надо но понял администрации кладбища пофигу такой вот бардак
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 16:54
Вода есть на кладбище, кто в курсе?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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