В Мангистау зарегистрировано восемь случаев заражения коронавирусом

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По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 1845 человек, из них 13 в Мангистау. Также в стране за прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и три летальных исхода.
Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в «зеленой» зоне.
Регионы распределились по зонам следующим образом:
- в «красной» зоне находятся три региона Казахстана: Нур-Султан, Акмолинская и Карагандинская области;
- в «жёлтой» зоне – шесть регионов: Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области;
- в «зелёной» зоне – восемь регионов: Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
Средний показатель по всей стране теперь позволяет отнести Казахстан к «жёлтой» зоне.
Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в «зеленой» зоне.
Регионы распределились по зонам следующим образом:
- в «красной» зоне находятся три региона Казахстана: Нур-Султан, Акмолинская и Карагандинская области;
- в «жёлтой» зоне – шесть регионов: Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области;
- в «зелёной» зоне – восемь регионов: Шымкент, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.
Средний показатель по всей стране теперь позволяет отнести Казахстан к «жёлтой» зоне.
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