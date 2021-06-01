QR-коды для туристов: На автобусных остановках Актау установили табло-путеводители

На автобусных остановках города были установлены фотографии с QR-кодами и топ-5 мест Мангистауской области и Актау. Теперь в ряде отелей на территории города будут транслироваться видеоролики о достопримечательностях Мангистау.По словам Тлегена Едигеева, данный проект направлен на ознакомление гостей и туристов с регионом. Путеводитель поможет гостям узнать культуру и историю города.- Лучшими местами по области пока определены Бозжыра, соры Тузбайыра, каракиянская низменность, горы Айракты-Шомалай и Шеркала. А по городу названы лучшими объектами побережье 15 микрорайона, Скальная тропа, подводный мир «Аквариус», 1Б микрорайон с местом водных развлечений и отдыха, а также историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева, - сказал Тлеген Едигеев.С помощью проводника по QR-коду каждый турист, ознакомившись с историей Актау, получает возможность не заблудиться в прогулочных зонах, понять расположение гостиниц, кинотеатров, ресторанов и кафе, театра.