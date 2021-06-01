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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 112

QR-коды для туристов: На автобусных остановках Актау установили табло-путеводители

Управлением по развитию инвестиций и туризма Мангистауской области при поддержке Палаты предпринимателей организована установка в общественных местах и аэропорту Актау специальных табло с логотипом «Visit Mangystau» и QR-кодами для туристов. Об этом сообщил Тлеген Едигеев, руководитель Актауского городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства.

Фото пресс-службы городского акимата
На автобусных остановках города были установлены фотографии с QR-кодами и топ-5 мест Мангистауской области и Актау. Теперь в ряде отелей на территории города будут транслироваться видеоролики о достопримечательностях Мангистау.

QR-коды для туристов: На автобусных остановках Актау установили табло-путеводители


QR-коды для туристов: На автобусных остановках Актау установили табло-путеводители


QR-коды для туристов: На автобусных остановках Актау установили табло-путеводители


По словам Тлегена Едигеева, данный проект направлен на ознакомление гостей и туристов с регионом. Путеводитель поможет гостям узнать культуру и историю города.

- Лучшими местами по области пока определены Бозжыра, соры Тузбайыра, каракиянская низменность, горы Айракты-Шомалай и Шеркала. А по городу названы лучшими объектами побережье 15 микрорайона, Скальная тропа, подводный мир «Аквариус», 1Б микрорайон с местом водных развлечений и отдыха, а также историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбаева, - сказал Тлеген Едигеев.

QR-коды для туристов: На автобусных остановках Актау установили табло-путеводители


QR-коды для туристов: На автобусных остановках Актау установили табло-путеводители


С помощью проводника по QR-коду каждый турист, ознакомившись с историей Актау, получает возможность не заблудиться в прогулочных зонах, понять расположение гостиниц, кинотеатров, ресторанов и кафе, театра.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
  • Кинст
  • Ed Word
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:43
Лучше остановки установите для жителей города...! У многих маршрутов например 8-го вообще никакого намека на остановки нет!!!! Люди тупо стоят в доль дороги!!! И в жару и в дождь и холод...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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