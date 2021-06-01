Волонтеры Мангистау спасли умирающую лошадь

Волонтёры «Клуба добряков Актау» рассказали, что накануне, при посещении урочища Саура, обнаружили обессиленную лошадь.- В урочище Саура мы вывозили отдыхать 40 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также особенных деток. Все прошло хорошо, но, когда мы пошли в само урочище Саура, к озеру, стали свидетелями очень непростой и неприятной ситуации. При подходе к урочищу у водички находилось стадо лошадей. Мы сразу заметили, что одной лошади плохо, она не встаёт и издаёт странные звуки, тяжело дышит. Через некоторое время мы заметили, что лошадь упала в воду. Видя, что лошадь не может самостоятельно выйти из болота, пытались помочь ей встать. Лошадь в какой-то момент полностью рухнула в воду. Мы, не раздумывая, бросились её спасать. Я не знаю, откуда у нас появились силы, но мы её вытащили, - рассказали волонтеры.Волонтеры напоили лошадь водой и подняли ее на ноги.С их слов, на территории урочища также были обнаружены останки трех мертвых лошадей, которые уже разлагались и загрязняли природу и воду.- Эту же воду потом приходят пить и другие животные. Возможно, это заражение, инфекция. Животные зависят от нас, людей, и если мы содержим какое-либо животное, то должны бережно и внимательно к нему относиться. Ведь они не могут донести свои проблемы. А когда нам плохо, мы бежим по всем инстанциям в поисках решения проблемы, - отмечают волонтеры.Волонтёры «Клуба добряков Актау» просят акимат Тупкараганского района обратить внимание на эту проблему.