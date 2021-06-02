Коронавирус обнаружили у 53 человек в Мангистау

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По состоянию на 2 июня в Мангистауской области выявили 53 заболевших коронавирусом. Также сообщается о 32 фактах выздоровления.



С начала пандемии в области зарегистрировано 7100 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 5987 человек.



Напомним, Мангистауская область по-прежнему находится в «зелёной» зоне по распространению COVID-19.