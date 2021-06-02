Боевую подготовку повышают военнослужащие Актауского гарнизона

- Основной целью проводимых мероприятий является совершенствование системы боевого и оперативного управления войсками. В ходе занятий по боевой готовности мы сможем проверить реальные возможности частей и подразделений регионального командования, в установленные сроки выполнять поставленную задачу, - поделился начальник оперативного управления регионального командования «Запад» полковник Талгат Кенжетаев.

В воинских частях регионального командования «Запад» начался новый учебный период. С личным составом воинских частей Актауского, Актюбинского и Атырауского гарнизонов проведены занятия по государственно-правовой подготовке.С 1 по 3 июня в воинских частях пройдут тактико-строевые занятия, в ходе которых будут проверены система оповещения личного состава, слаженность органов управления при приведении в высшие степени боевой готовности.Также сообщается, что будут развёрнуты подвижные и стационарные пункты управления, организованы все виды связи и комендантская служба.В летнем учебном периоде перед личным составом поставлены задачи по дальнейшему повышению уровня боевой подготовки.