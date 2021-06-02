Биотопливо из стебля хлопка: В Актау определён победитель международного конкурса «Caspian Startup-2021»

Вчера, 1 июня 2021 года, в Назарбаев Интеллектуальной школе Актау подвели итоги международного конкурса «Caspian Startup – 2021».Главной темой третьего «Caspian Startup» стали возобновляемые источники энергии. Организаторы поставили перед собой цель - познакомить с альтернативными источниками как школьников, так и предпринимателей.На суд конкурсной комиссии, собранной из экспертов и предпринимателей, было представлено 89 проектов – участие приняли юные разработчики из Казахстана, Азербайджана и Туркменистана. 15 работ прошло в финал конкурса.- Традиционный конкурс из года в год демонстрирует востребованность, причём как на локальном, так и на международном уровне. Отрадно отметить, что в этом году мы получили два проекта от учеников Азербайджана и 22 работы из Туркменистана, - рассказала директор Интеллектуальной школы Актау Асель Бейсембинова.В конкурсе приняли участие ученики NIS Актау, Актобе, Тараза, Шымкента, Караганды и Кокшетау. Свои разработки представили также учащиеся общеобразовательных школ республики.Лучшими были названы идеи учеников из Туркменистана. Ашхабадский стартапер Мердан Акыжанов, который по результатам конкурса занял первое место, предложил вырабатывать биотопливо из стебля хлопка, что может помочь решить проблему глобального потепления. Ежегодная чистая прибыль проекта, по подсчётам победителя, может превысить 130 миллионов долларов. Второе место досталось проекту Агамеда Максудова и Шанура Мазыева, которые представили идею создания радиоволн, позволяющих улавливать сигнал Wi-Fi на расстоянии полутора километров. Бердикул Мухит из NIS Шымкента разработал проект «Clean City», который удостоился третьего места.Победителей и призёров ждали ценные подарки, необходимые в учёбе и повседневной жизни каждому целеустремленному школьнику – ноутбук за первое место, планшет за второе и смартфон за третье место. Стартапы участников поддержал Jusan Bank, который заинтересован в создании и реализации молодёжных проектов в трендовых областях зелёной экономики.- Ведущие ВУЗы Казахстана предоставили образовательные гранты лучшим разработчикам. Казахско-Британский технический университет в Алматы пригласил на бесплатное обучение Андрея Тимонина из Интеллектуальной школы Актобе, Диасали Керим из NIS Кокшетау, а также победителя «Caspian Startup - 2021» Мердана Акыжанова из Туркменистана. Грант в Yessenov University достался Нуртасу Башееву из NIS Актау, а в Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева приглашены обучаться авторы восьми проектов – ученики Интеллектуальных школ Даниал Сагимбаев, Тимур Сапаев, Асель Ошан, Ерлан Туралы, Бердикул Мухит и Жаныбек Бозбаев, а также Ареф Адай и Райымбек Орынбай из СОШ №10 Актау и Асылхан Кошанов из Кокшетауского IT-лицея имени Аль-Фараби. Проект Ерлана Туралы из Интеллектуальной школы Актау по теме «Hydropanel» оценили специалисты Eco Waste Aqtau, которые поощрили ученика планшетом. Также, в рамках конкурса участники пройдут стартап-курс от тренеров международного технопарка «Astana hub», - отметили в в пресс-службе образовательного учреждения.Конкурс «Caspian Startup» является авторским проектом Назарбаев Интеллектуальной школы Актау. Спонсорами конкурса выступили АО «Jusan bank», Мангистауское региональное отделение Палаты предпринимателей «Атамекен», IT-компания Mediana, ТОО «Eco Waste Aqtau», региональный телеканал Актау, Yessenov University.