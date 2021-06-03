На эскизе зелено и красиво! Парки отдыха планируют построить в сёлах Мангистау

- В настоящее время объявлен тендер. Как только будет определён победитель, начнётся строительство, - сказал Рахат Елтизаров.

Один из парков запланирован в микрорайоне «Шеркала» в селе Мангистау, второй - в селе Батыр, который станет будущим центром района.Стоимость проекта парка в селе Мангистау составляет 30 миллионов тенге. Планируется, что в парке появятся детская, спортивная площадки и для занятия Workout.Площадь парка в селе Батыр составит семь гектаров. В этом году будут проведены работы по ограждению.Также накануне Дня защиты детей в Мунайлинском районе сданы в эксплуатацию две детские площадки. По словам акима района, в этом году планируется установить ещё семь детских площадок, одну спортивную и две для занятий Workout.