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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:36

Просмотров: 915

На эскизе зелено и красиво! Парки отдыха планируют построить в сёлах Мангистау

В этом году в двух сёлах Мунайлинского района планируют построить новые парки отдыха для местных жителей, рассказал на брифинге в Центре общественных коммуникаций аким района Рахат Елтизаров.

Эскиз одного из парков. Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций
Один из парков запланирован в микрорайоне «Шеркала» в селе Мангистау, второй - в селе Батыр, который станет будущим центром района.
Стоимость проекта парка в селе Мангистау составляет 30 миллионов тенге. Планируется, что в парке появятся детская, спортивная площадки и для занятия Workout.

- В настоящее время объявлен тендер. Как только будет определён победитель, начнётся строительство, - сказал Рахат Елтизаров.


Площадь парка в селе Батыр составит семь гектаров. В этом году будут проведены работы по ограждению.

Также накануне Дня защиты детей в Мунайлинском районе сданы в эксплуатацию две детские площадки. По словам акима района, в этом году планируется установить ещё семь детских площадок, одну спортивную и две для занятий Workout.



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Комментарии ( 3 )

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2garin (Посетители) Сегодня, 12:14
jokerok,
:)
 
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  • tolk
  • 2garin
  • Юрий Спассков
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:26
Вот как будет на самом деле

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Dushman
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 Trianon (Посетители) Сегодня, 10:41
От верблюдов рахмет вам будет.
 
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  • Dushman
  • Placida
  • Космос
  • tolk
  • ЁмоЁ
 Ingul (Посетители) Сегодня, 10:29
Все больше говорят о планах, но мало о их реализации.
Дай вам Бог ума сохранить ту зелень, которую до вас вырастили в Актау.
Но, но если есть возможность, почему бы не озеленить и села?
Вот только с водичкой, даже для насущных нужд, туговато. Удачи!
 
 

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