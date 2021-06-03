На трассах республиканского значения Мангистау введены ограничения для большегрузов

Фото из доступных источников

В инспекции транспортного контроля региона сообщили, что с июня по 31 августа на дорогах республиканского значения Мангистау вводятся временные ограничения на перевозку тяжеловесных грузов.



- В период ограничений передвижными постами транспортного контроля области будут приняты меры по недопущению проезда автотранспортных средств, следующих с повышением допустимых весовых и габаритных параметров, - сообщили в ведомстве.



Допустимые грузы на автотранспортные средства:

- на одиночную ось восемь тонн;

- на сдвоенную ось 13,2 тонны;

- на строенную ось 19,2 тонны;

- с количеством осей более трёх – на каждую ось по 6,4 тонны.



За подробной информацией обращаться по телефонам: 60-95-87, 60-95-89, 60-55-54.