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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 389

На трассах республиканского значения Мангистау введены ограничения для большегрузов

Ограничения вводятся на летний период. Об этом сообщили в инспекции транспортного контроля Манистауской области.

Фото из доступных источников
В инспекции транспортного контроля региона сообщили, что с июня по 31 августа на дорогах республиканского значения Мангистау вводятся временные ограничения на перевозку тяжеловесных грузов.

- В период ограничений передвижными постами транспортного контроля области будут приняты меры по недопущению проезда автотранспортных средств, следующих с повышением допустимых весовых и габаритных параметров, - сообщили в ведомстве.

Допустимые грузы на автотранспортные средства:
- на одиночную ось восемь тонн;
- на сдвоенную ось 13,2 тонны;
- на строенную ось 19,2 тонны;
- с количеством осей более трёх – на каждую ось по 6,4 тонны.

За подробной информацией обращаться по телефонам: 60-95-87, 60-95-89, 60-55-54.



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Комментарии ( 1 )

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Purins (Посетители) Сегодня, 12:40
что с июня по 31 августа, вводится дополнительный заработок сотрудников транспортной полиции
 
 

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