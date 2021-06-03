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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 6

В Актау заработал кинотеатр под открытым небом

Показ фильмов на побережье 1А микрорайона проходит бесплатно. Об этом сообщили в городском акимате.

Фото из доступных источников
Для жителей и гостей Актау на побережье 1А микрорайона открыли бесплатный кинотеатр.

Показ фильмов проходит еженедельно в среду и воскресенье.

По данным городской администрации, кинотеатром под открытым небом руководят жители Алматы. Они оказались частыми гостями Актау и, видя нехватку мест для отдыха на побережье, решили организовать кинотеатр сами. Посмотреть фильм горожане могут бесплатно. Анонсы фильмов предварительно размещают в социальных сетях.

- Мы решили реализовать идею кинотеатра под открытым небом в Актау. Главное, чтобы народ хорошо воспринимал. Несмотря на то, что мы открылись недавно, желающих очень много. В дни показа набережная переполнена зрителями. В ближайшее время мы планируем благоустроить набережную, открыть фуд-корты и магазины, - рассказала организатор Анна Питра.



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