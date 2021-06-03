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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:25

Просмотров: 365

Это намерения! Меморандум по снижению цен на продукты продлили в Актау

В городском акимате прошла встреча заместителя акима Актау Малика Абдикадырова с представителями крупных торговых сетей, таких как «Дина», «Анвар», «Алтын Фуд», «Дана» и «Лидер». В ходе встречи принято решение о продлении меморандума о сдерживании и снижении цен на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото из доступных источников
Под председательством заместителя акима Актау Малика Абдикадырова состоялась встреча с представителями крупных торговых сетей, таких как «Дина», «Анвар», «Алтын Фуд», «Дана» и «Лидер».

В ходе встречи принято решение о продлении меморандума о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в целях недопущения необоснованного роста.

- Стабильность цен на социально значимые продовольственные товары в приоритете акимата города, и работа в этом направлении будет продолжена, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ирон
  • GIBSON.SG
 tolk (Посетители) Сегодня, 16:53
С такими ценами на топливо , да ещё и платными дорогами цены не сдержать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tolk
  • Ирон
  • diger
  • TU-154
 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 15:41
А Аким что делает? Пилит бабло или награждает и дарит квартиры очередникам?
 
 

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