Это намерения! Меморандум по снижению цен на продукты продлили в Актау

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Под председательством заместителя акима Актау Малика Абдикадырова состоялась встреча с представителями крупных торговых сетей, таких как «Дина», «Анвар», «Алтын Фуд», «Дана» и «Лидер».



В ходе встречи принято решение о продлении меморандума о стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в целях недопущения необоснованного роста.



- Стабильность цен на социально значимые продовольственные товары в приоритете акимата города, и работа в этом направлении будет продолжена, - сообщили в акимате Актау.