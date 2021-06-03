За неделю в Мангистау COVID-19 выявили у 50 школьников

Фото пресс-службы ведомства
Газиз Надуев рассказал про эпидемиологическую ситуацию в регионе.
По его словам, за последнюю неделю с 26 мая по 3 июня зарегистрировано 50 случаев среди школьников и пять случаев среди учителей. Проведены противоэпидемические мероприятия, выявлены 142 близко контактировавших с больными.
С 1 сентября 2020 года по 3 июня 2021 года зарегистрировано 520 случаев коронавирусной инфекции среди школьников, из них 358 учащихся обучаются онлайн, 162 - в традиционном офлайн формате. Показатель заболеваемости составил 328,1 на 100 тысяч учащихся.
С 1 января по 3 июня 2021 года зарегистрировано 477 случаев коронавирусной инфекции среди учащихся, из них 218 учащихся обучаются офлайн, 259 - в онлайн формате.
Уровень заболеваемости среди учащихся по регионам:
- Актау — 277 случаев;
- Мунайлинский район - 115 случаев;
- Тупкарганский район - 42 случая;
- Мангистауский район — 23 случая;
- Бейнеуский район - 5 случаев;
- Каракиянский район - 5 случаев;
- Жанаозен - 10 случаев.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в «зелёной» зоне.
По словам Газиза Надуева, в регионе за период с 27 марта 2020 года по 3 июня 2021 года зарегистрировано 7145 случаев коронавирусной инфекции, из них с жалобами – 2953 (41,3 процента) случаев, без жалоб – 4192 (58,6 процента) случаев. Показатель заболеваемости на 100 000 населения составляет 969,7. Последний репродуктивный показатель - 1,0. Показатель коечного фонда — 41 процент.
Уровень заболеваемости по регионам:
- Актау 4109 случаев (57,5 процента);
- Бейнеуский район 502 случая (7 процентов);
- Мунайлинский район 974 случая (13,6 процента);
- Жанаозен 423 случая (5,9 процента);
- Мангистауский район 434 случаев (6,1 процента);
- Тупкараганский район 466 случаев (6,5 процента);
- Каракиянский район - 237 случаев (3,3 процента).
Распределение по возрастным категориям:
- до 14 лет - 780 человек (10,9 процента);
- 15-17 лет -174 человека (2,4 процента);
- 18-19 лет - 173 человека (2,4 процента);
- 20-29 лет - 850 человек (11,9 процента);
- 30-39 лет - 1590 человек (22,2 процента);
- 40-49 лет - 1320 человек (18,5 процента);
- 50-59 лет - 1167 человек (16,3 процента);
- старше 60 лет - 1091 человек (15,3 процента).
По результатам эпидемиологического анализа более 65 процентов инфицированных находились в тесном контакте с инфицированными COVID-19.
По его словам, за последнюю неделю с 26 мая по 3 июня зарегистрировано 50 случаев среди школьников и пять случаев среди учителей. Проведены противоэпидемические мероприятия, выявлены 142 близко контактировавших с больными.
С 1 сентября 2020 года по 3 июня 2021 года зарегистрировано 520 случаев коронавирусной инфекции среди школьников, из них 358 учащихся обучаются онлайн, 162 - в традиционном офлайн формате. Показатель заболеваемости составил 328,1 на 100 тысяч учащихся.
С 1 января по 3 июня 2021 года зарегистрировано 477 случаев коронавирусной инфекции среди учащихся, из них 218 учащихся обучаются офлайн, 259 - в онлайн формате.
Уровень заболеваемости среди учащихся по регионам:
- Актау — 277 случаев;
- Мунайлинский район - 115 случаев;
- Тупкарганский район - 42 случая;
- Мангистауский район — 23 случая;
- Бейнеуский район - 5 случаев;
- Каракиянский район - 5 случаев;
- Жанаозен - 10 случаев.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в «зелёной» зоне.
По словам Газиза Надуева, в регионе за период с 27 марта 2020 года по 3 июня 2021 года зарегистрировано 7145 случаев коронавирусной инфекции, из них с жалобами – 2953 (41,3 процента) случаев, без жалоб – 4192 (58,6 процента) случаев. Показатель заболеваемости на 100 000 населения составляет 969,7. Последний репродуктивный показатель - 1,0. Показатель коечного фонда — 41 процент.
Уровень заболеваемости по регионам:
- Актау 4109 случаев (57,5 процента);
- Бейнеуский район 502 случая (7 процентов);
- Мунайлинский район 974 случая (13,6 процента);
- Жанаозен 423 случая (5,9 процента);
- Мангистауский район 434 случаев (6,1 процента);
- Тупкараганский район 466 случаев (6,5 процента);
- Каракиянский район - 237 случаев (3,3 процента).
Распределение по возрастным категориям:
- до 14 лет - 780 человек (10,9 процента);
- 15-17 лет -174 человека (2,4 процента);
- 18-19 лет - 173 человека (2,4 процента);
- 20-29 лет - 850 человек (11,9 процента);
- 30-39 лет - 1590 человек (22,2 процента);
- 40-49 лет - 1320 человек (18,5 процента);
- 50-59 лет - 1167 человек (16,3 процента);
- старше 60 лет - 1091 человек (15,3 процента).
По результатам эпидемиологического анализа более 65 процентов инфицированных находились в тесном контакте с инфицированными COVID-19.
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