За неделю в Мангистау COVID-19 выявили у 50 школьников

Фото пресс-службы ведомства

Газиз Надуев рассказал про эпидемиологическую ситуацию в регионе.



По его словам, за последнюю неделю с 26 мая по 3 июня зарегистрировано 50 случаев среди школьников и пять случаев среди учителей. Проведены противоэпидемические мероприятия, выявлены 142 близко контактировавших с больными.



С 1 сентября 2020 года по 3 июня 2021 года зарегистрировано 520 случаев коронавирусной инфекции среди школьников, из них 358 учащихся обучаются онлайн, 162 - в традиционном офлайн формате. Показатель заболеваемости составил 328,1 на 100 тысяч учащихся.



С 1 января по 3 июня 2021 года зарегистрировано 477 случаев коронавирусной инфекции среди учащихся, из них 218 учащихся обучаются офлайн, 259 - в онлайн формате.



Уровень заболеваемости среди учащихся по регионам:



- Актау — 277 случаев;

- Мунайлинский район - 115 случаев;

- Тупкарганский район - 42 случая;

- Мангистауский район — 23 случая;

- Бейнеуский район - 5 случаев;

- Каракиянский район - 5 случаев;

- Жанаозен - 10 случаев.



Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, Мангистауская область находится в «зелёной» зоне.



По словам Газиза Надуева, в регионе за период с 27 марта 2020 года по 3 июня 2021 года зарегистрировано 7145 случаев коронавирусной инфекции, из них с жалобами – 2953 (41,3 процента) случаев, без жалоб – 4192 (58,6 процента) случаев. Показатель заболеваемости на 100 000 населения составляет 969,7. Последний репродуктивный показатель - 1,0. Показатель коечного фонда — 41 процент.



Уровень заболеваемости по регионам:

- Актау 4109 случаев (57,5 процента);

- Бейнеуский район 502 случая (7 процентов);

- Мунайлинский район 974 случая (13,6 процента);

- Жанаозен 423 случая (5,9 процента);

- Мангистауский район 434 случаев (6,1 процента);

- Тупкараганский район 466 случаев (6,5 процента);

- Каракиянский район - 237 случаев (3,3 процента).



Распределение по возрастным категориям:

- до 14 лет - 780 человек (10,9 процента);

- 15-17 лет -174 человека (2,4 процента);

- 18-19 лет - 173 человека (2,4 процента);

- 20-29 лет - 850 человек (11,9 процента);

- 30-39 лет - 1590 человек (22,2 процента);

- 40-49 лет - 1320 человек (18,5 процента);

- 50-59 лет - 1167 человек (16,3 процента);

- старше 60 лет - 1091 человек (15,3 процента).



По результатам эпидемиологического анализа более 65 процентов инфицированных находились в тесном контакте с инфицированными COVID-19.