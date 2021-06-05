Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в Мангистау

Иллюстративное фото из открытых источников
За прошедшие сутки на территории Мангистауской области зафиксировали 31 факт инфицирования коронавирусом.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в области выздоровели 38 человек.
С начала пандемии на сегодня, 5 июня, в Мангистауской области коронавирусом заразилось 7 221 человек.
Со вчерашнего дня, как сообщает сайт coronavirus2020.kz, в области выздоровели 38 человек.
С начала пандемии на сегодня, 5 июня, в Мангистауской области коронавирусом заразилось 7 221 человек.
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