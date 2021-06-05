Заключенной в Мангистау помогли найти дочь-инвалида

Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по Мангистауской области

Работники учреждения ГМ-172/8 ДУИС по Мангистауской области помогли осужденной найти дочь-инвалида, которая живет в Уральске. Заключенная по имени Елена обратилась с просьбой разыскать ее дочь к администрации.



Как сообщили в пресс-службе, Елена попала в колонию по статье 104 Уголовного Кодекса РК – «Смерть по неосторожности», после того как в ходе конфликта оттолкнула мужчину, и он ударился головой. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы, пять из которых она уже отбыла в колонии общего режима.



- Когда меня осудили, мне пришлось оставить дочь в доме инвалидов, у нее ДЦП. Полгода назад мне позвонили и сказали, что она заболела туберкулезом, и ее перевезли в диспансер. Я просила сходить туда знакомых и родственников. Там говорили, что с ней все в порядке, она проходит лечение, но увидеть ее не разрешали, - рассказала Елена.



Администрация колонии связалась с ДУИС по Западно-Казахстанской области и выяснила, что дочь Елены в настоящий момент проходит курс лечения от туберкулеза.



- Мы связались с руководством медицинского учреждения, где нам разъяснили, что посещение пациентов запрещено в связи с действующими карантинными мерами. С девушкой все в порядке, она получает все необходимое. Мы попросили руководство учреждения передать ей мобильный телефон, чтобы мы могли организовать видеозвонок с матерью, сообщила Айымгуль Нуржанова, инспектор учреждения РУ-170/3.



В ходе видеозвонка Елене дали поговорить с дочерью и показали, в каких условиях она проходит лечение. Администрация медицинского учреждения согласилась содействовать в организации видеосвиданий девушки с матерью на период карантинных мер.



- Восстановление связи с родственниками осужденных является самым важным и эффективным инструментом работы. Часто в администрацию учреждений обращаются осужденные с просьбой найти и установить утерянные связи. Когда это удается, работать с осужденными становится намного легче, - добавили в пресс-службе ДУИС.