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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: 7-06-2021, 13:09

Просмотров: 3971

В Мангистау вакцинировались меньше всего людей из всех регионов РК

На сегодняшний день в Мангистауской области прививку от коронавируса получили меньше людей, чем во всех остальных областях страны. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
Мангистауская область отстаёт по темпам вакцинации от всех остальных регионов Казахстана, сообщается в инфографике, которую Министерство здравоохранения опубликовало сегодня, 7 июня.

На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 42 215 мангистаусцев, второй компонент – 22 416 человек. Следующей в антирейтинге идёт Атырауская область – там первым компонентом привились 59 903 человек, вторым – 22 627 человек.

Лидером по количеству привитых жителей на сегодня остаётся Алматинская область, где первую дозу вакцины получили 234 тысячи 87 человек. Ещё 138 997 алматинцев провакцинированы полностью.

В Мангистау вакцинировались меньше всего людей из всех регионов РК

Инфографику предоставили в пресс-центре Министерства здравоохранения Республики Казахстан



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Комментарии ( 4 )

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  • ЁмоЁ
 elek (Посетители) Вчера, 07:32
Цитата: tolk
В камазе спит водитель ,а на вопрос кто прививает,ответил ,что врачей нет! На вопрос : тогда зачем стоишь? Ответил: сказали стоять ,вот и стою . А где медики с вакцинами не знаю.

rofl Показуха в чистом виде!
 
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 tolk (Посетители) 7 июня 2021 19:15
Проезжая по набережной 15го микрорайона , увидел передвижной мед.пункт у амфитеатра. Подумал можно привится быстро и без очередей. Но меня ждал облом. В камазе спит водитель ,а на вопрос кто прививает,ответил ,что врачей нет! На вопрос : тогда зачем стоишь? Ответил: сказали стоять ,вот и стою . А где медики с вакцинами не знаю.
Вот вам показатель проведения вакцинации. Всем плевать. Работу поставить некому.
 
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  • Кинст
 Coffee (Посетители) 7 июня 2021 16:16
Цитата: Кинст
А сели брать не по людям, а считать в процентном соотношении привитых к проживающим в данном регионе?


В нашей области 2ым компонентом привито 3 процента, а в г.Нур-Султан 8. Остальные города не считала.

Как-то скорость вакцинации в принципе по стране не очень большая =(

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
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 Кинст (Посетители) 7 июня 2021 14:48
Отчасти из-за бардака с этими прививками...
Свой личный опыт: первую прививку получил в конце апреля. Тут же пришло смс о второй прививке на 14 мая. К слову, смс пришло только мне. Жене ничего не сообщалось, хотя мы были вместе.
К 14 мая пришла другая смс, уже на 07 июня, т.е. сегодня.
В 7.40 были уже у 614 кабинета в АГП 7 мкрн. Врач пришла после 8.30 (хотя на двери с 8 часов написано)... Заполнили бланки, стали ждать, и тут нам сообщили "приятную" весть - "короче, вакцины нет, закончилась, позвоню на склад - МОЖЕТ после обеда привезут"... На резонный вопрос - раз такая компания по вакцинации идёт почему за выходные не подготовились - ответа не получили....

Плюнули, злые поехали домой. Позвонил в Софимед (3 мкрн.) там вакцина на 2й укол была. Пришли. Хоть приём с 9 часов, врач пришла ближе к 10.
Но к слову, очередь сначала к врачу (померить давление, заполнить данные в базу), а потом в процедурный кабинет, прошли быстро. Хоть кабинет, по сути один, но очередь быстро делили на тех, кто первую получает, а кто вторую...
Через час пришло смс, что электронный паспорт готов и его можно посмотреть на Egov-mobile.

Мангистауская область отстаёт по темпам вакцинации от всех остальных регионов Казахстана, сообщается в инфографике, которую Министерство здравоохранения опубликовало сегодня, 7 июня

Это по количеству людей... А сели брать не по людям, а считать в процентном соотношении привитых к проживающим в данном регионе?
Сравнить густонаселённую Алматинскую область, Карагандинскую, и т.д., где населённых пунктов в разы больше чем у нас, и Мангистаускую....
 
 

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