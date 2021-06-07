В Мангистау вакцинировались меньше всего людей из всех регионов РК

Инфографику предоставили в пресс-центре Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Мангистауская область отстаёт по темпам вакцинации от всех остальных регионов Казахстана, сообщается в инфографике, которую Министерство здравоохранения опубликовало сегодня, 7 июня.На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 42 215 мангистаусцев, второй компонент – 22 416 человек. Следующей в антирейтинге идёт Атырауская область – там первым компонентом привились 59 903 человек, вторым – 22 627 человек.Лидером по количеству привитых жителей на сегодня остаётся Алматинская область, где первую дозу вакцины получили 234 тысячи 87 человек. Ещё 138 997 алматинцев провакцинированы полностью.