В Мангистау вакцинировались меньше всего людей из всех регионов РК

Иллюстративное фото с сайта ria.ru
Мангистауская область отстаёт по темпам вакцинации от всех остальных регионов Казахстана, сообщается в инфографике, которую Министерство здравоохранения опубликовало сегодня, 7 июня.
На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 42 215 мангистаусцев, второй компонент – 22 416 человек. Следующей в антирейтинге идёт Атырауская область – там первым компонентом привились 59 903 человек, вторым – 22 627 человек.
Лидером по количеству привитых жителей на сегодня остаётся Алматинская область, где первую дозу вакцины получили 234 тысячи 87 человек. Ещё 138 997 алматинцев провакцинированы полностью.
На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 42 215 мангистаусцев, второй компонент – 22 416 человек. Следующей в антирейтинге идёт Атырауская область – там первым компонентом привились 59 903 человек, вторым – 22 627 человек.
Лидером по количеству привитых жителей на сегодня остаётся Алматинская область, где первую дозу вакцины получили 234 тысячи 87 человек. Ещё 138 997 алматинцев провакцинированы полностью.
Инфографику предоставили в пресс-центре Министерства здравоохранения Республики Казахстан