В какие страны можно улететь из Актау?

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По данным международного аэропорта, жители Актау могут отправиться прямым рейсом всего в три страны.



Для жителей Актау сейчас доступны следующие страны: Армения, Грузия и Узбекистан.



Узбекистан



Регулярный международный рейс по маршруту Актау - Ургенч выполняют узбекские авиалинии Uzbekistan Airways и SCAT.

Рейс выполняется четыре раза в неделю. Для удобства пассажиров также существуют рейсы Актау — Ургенч — Ташкент с возможностью дальнейших полётов в Юго-Восточную Азию, Европу и США.

Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом улететь в Нукус. Рейс выполняется один раз в неделю авиакомпанией SCAT.



Грузия

Из Актау прямым рейсом можно попасть сразу в три города Грузии: Кутаиси, Батуми и Тбилиси.

Рейс Актау - Кутаиси и Актау - Батуми выполняется два раза в неделю. Рейс Актау — Тбилиси выполняется четыре раза в неделю.

Улететь в Грузию можно авиакомпанией SCAT и лоукостером «FlyArystan».



Армения

Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом улететь в Ереван. Рейс выполняется один раз в неделю авиакомпанией SCAT.



На сайте международного аэропорта Актау отмечается, что в расписании рейсов возможны изменения.



Также из Актау можно улететь прямым рейсом в Нур-Султан, Алмату, Актобе, Алматы, Атырау, Кокшетау, Шымкент и Уральск.



Справочная аэропорта: 60-97-55