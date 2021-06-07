«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 09 Июня
+20...+19
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.83 KZT
  • €1 = 520.75 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: 7-06-2021, 16:31

Просмотров: 4589

В какие страны можно улететь из Актау?

На сегодняшний день из Актау прямым рейсом можно улететь только в три страны: Армению, Грузию и Узбекистан. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Актау.

Фото из доступных источников
По данным международного аэропорта, жители Актау могут отправиться прямым рейсом всего в три страны.

Для жителей Актау сейчас доступны следующие страны: Армения, Грузия и Узбекистан.

Узбекистан

Регулярный международный рейс по маршруту Актау - Ургенч выполняют узбекские авиалинии Uzbekistan Airways и SCAT.
Рейс выполняется четыре раза в неделю. Для удобства пассажиров также существуют рейсы Актау — Ургенч — Ташкент с возможностью дальнейших полётов в Юго-Восточную Азию, Европу и США.
Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом улететь в Нукус. Рейс выполняется один раз в неделю авиакомпанией SCAT.

Грузия
Из Актау прямым рейсом можно попасть сразу в три города Грузии: Кутаиси, Батуми и Тбилиси.
Рейс Актау - Кутаиси и Актау - Батуми выполняется два раза в неделю. Рейс Актау — Тбилиси выполняется четыре раза в неделю.
Улететь в Грузию можно авиакомпанией SCAT и лоукостером «FlyArystan».

Армения
Согласно расписанию международного аэропорта, из Актау также можно прямым рейсом улететь в Ереван. Рейс выполняется один раз в неделю авиакомпанией SCAT.

На сайте международного аэропорта Актау отмечается, что в расписании рейсов возможны изменения.

Также из Актау можно улететь прямым рейсом в Нур-Султан, Алмату, Актобе, Алматы, Атырау, Кокшетау, Шымкент и Уральск.

Справочная аэропорта: 60-97-55



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Вчера, 15:44
Ustas, спасибо большое

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kz1990
 Ustas (Посетители) Вчера, 13:09
Цитата: дорожник
Хотелось бы знать, ПОЧЕМУ из Актау не выполняются рейсы в Москву и Краснодар?


Ну первая причина - там нечего делать lol

Остальное уже второе.

Цитата: Тина
Люди, подскажите пожалуйста кто знает, какой штраф и последствия предполагается если гражданин РФ не покинул территорию КЗ до 5 июня?


3-5 суток - 10 мрп. 5-10 суток 15 мрп. Свыше 10 суток 25 мрп либо административное выдворение. В любом случае далее в РК заехать будет уже сложнее.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Вчера, 11:30
kz1990,да все просто, Казахстан хочет дружить со всеми и сразу, а как известно одной Ж на 2-3 стульях не усидеть.
Тут только политика и ничего более.

Люди, подскажите пожалуйста кто знает, какой штраф и последствия предполагается если гражданин РФ не покинул территорию КЗ до 5 июня?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • TU-154
  • 14679677
  • Ну Ну
  • Fargo
 kz1990 (Посетители) 7 июня 2021 17:51
Цитата: дорожник
Хотелось бы знать, ПОЧЕМУ из Актау не выполняются рейсы в Москву и Краснодар?

Уже писали же об этом не дает добро Россия, позвоните Путину и спросите когда он даст добро на полеты Астрахань,Краснодар и т.д. Эйр Астана не может даже добиться разрешения полетов в Питер из Алматы/Астаны!
 
-2
  • Fargo
  • Ustas
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • TU-154
  • babe
  • мунайши73
  • Ingul
  • Empro
 дорожник (Посетители) 7 июня 2021 17:41
Хотелось бы знать, ПОЧЕМУ из Актау не выполняются рейсы в Москву и Краснодар?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика