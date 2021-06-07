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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:30

Просмотров: 302

Первое высшее учебное заведение открылось в колонии Актау

В стенах учреждения максимальной безопасности ГМ-172/6 департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Мангистауской области появилась возможность дистанционно получать высшее образование. Об этом сообщили в пресс-службе ДУИС по Мангистау.

Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
Осужденные учреждения максимальной безопасности ГМ-172/6 ДУИС по Мангистауской области смогут получать высшее образование в дистанционном формате. По словам представителей пресс-службы, получение диплома бакалавра стало возможным для осужденных закрытых учреждений впервые.

Заключённые будут обучаться в Казахстанской академии логистики и транспорта. Для поступления им необходимо пройти те же процедуры, что и обычным абитуриентам. Стоимость обучения составит 400 тысяч тенге в год.

- В настоящий момент около двенадцати осужденных готовятся к вступительным экзаменам в ВУЗ, приёмная комиссия приступит к рассмотрению уже в конце лета. Обучение будет проходить, в основном, по транспортным техническим специальностям. Администрация, в свою очередь, готовит техническое обеспечение для успешного обучения наших студентов, - рассказали в пресс-службе ДУИС по Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:43
Логистов и транспортников будут учить, правильно, чтобы знали как правильно доставить и куда положить в ТС чтобы все было "тип-топ" и не возвращались на "студенческие парты" снова... Могли бы и сразу банковскому делу учить и дипломы выдавать, они и так там практику проходят "на ура", уже готовые специалисты банковской безопасности и транзакционных операций есть... blind
 
 

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