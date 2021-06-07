Первое высшее учебное заведение открылось в колонии Актау

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Осужденные учреждения максимальной безопасности ГМ-172/6 ДУИС по Мангистауской области смогут получать высшее образование в дистанционном формате. По словам представителей пресс-службы, получение диплома бакалавра стало возможным для осужденных закрытых учреждений впервые.



Заключённые будут обучаться в Казахстанской академии логистики и транспорта. Для поступления им необходимо пройти те же процедуры, что и обычным абитуриентам. Стоимость обучения составит 400 тысяч тенге в год.



- В настоящий момент около двенадцати осужденных готовятся к вступительным экзаменам в ВУЗ, приёмная комиссия приступит к рассмотрению уже в конце лета. Обучение будет проходить, в основном, по транспортным техническим специальностям. Администрация, в свою очередь, готовит техническое обеспечение для успешного обучения наших студентов, - рассказали в пресс-службе ДУИС по Мангистауской области.