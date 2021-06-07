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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: 7-06-2021, 19:14

Просмотров: 1702

Улицу в Бейнеу переименовали в честь Алихана Бокейханова

Одной из улиц Бейнеу присвоили имя Алихана Бокейханова, лидера движения «Алаш». Об этом сообщили в пресс-службе акима Бейнеуского района.

Алихан Бокейханов. Архивное фото из открытых источников
Улицу Мади Бегенова в Бейнеу переименовали в честь Алихана Бокейханова – исторического деятеля, лидера движения «Алаш».

Как сообщили в пресс-службе, областная ономастическая комиссия приняла решение о присвоении новых наименований улицам с устаревшими и повторными названиями.

- Имена исторических личностей обновят улицы. Всю информацию о переименовании предварительно направили в областную ономастическую комиссию, которая одобрила переименование улицы, - рассказали в акимате.

Наша справка:

Алихан Нурмухамедович Букейханов – общественный и государственный деятель, организатор и лидер национально-демократической партии «Алаш», глава первого казахского национального правительства Алашорда, учёный, талантливый публицист.

Алихан Букейханов родился 5 марта 1866 года в ауле №7 Токраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области (ныне территория Актогайского района Карагандинской области).

В 1886-1890 годы обучался в Омском техническом училище. 1890-1894 годы учебы на экономическом факультете Санкт-Петербургского Императорского Лесного института. Успешно окончив этот институт по специальности лесного экономиста, Алихан Букейханов преподавал математику в сельскохозяйственном училище Омска. Затем служил чиновником Омского переселенческого управления, вплоть до 1905 года.

В 1905 году Букейханов был избран депутатом в I Государственную думу (Российская империя) по Семипалатинскому округу, участвовал в составлении документа, названного Выборгским манифестом, осуждающим роспуск царской Думы. Именно с этого документа начинается активная политическая деятельность Алихана Букейханова.

Участвовал в различных собраниях с целью организации казахского отделения партии кадетов. После двух всеказахстанских съездов, прошедших в июле и декабре 1917 года, удалось создать партию «Алаш» и правительство Алашорды, Букейханов избирается её председателем. Название партии было предложено делегатом Уральской области, юристом Жаншой Досмухамедовым. Газета «Казах» стала печатным органом партии.

С приходом Советской власти переезжает на постоянное место жительства в Москву, где провёл последние 15 лет жизни.

В 1937 году ему было предъявлено обвинение «…возглавлял контрреволюционную борьбу против Советской власти, установил связи с руководителями террористического центра в Казахстане и Москве». 27 сентября 1937 года он был приговорён к высшей мере наказания. Через 56 лет Алихан Букейханов был реабилитирован.



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Комментарии ( 5 )

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xerox (Посетители) Вчера, 14:55
indignant,
Да сейчас поколение Тик-Тока в акиматах. Прочитал,что ушел на фронт с Туркмении, вот и выкинули)
 
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  • мунайши73
  • Pinochet
  • Банкир
  • xerox
 indignant (Посетители) Вчера, 09:32
Новые названия новым улицам. Память героя войны оскорбили. Как это объяснить родственникам?
 
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  • indignant
  • мунайши73
  • Pinochet
  • Placida
  • Банкир
 shurik_kz11 (Посетители) Вчера, 08:53
Интересно, исходя из чего было принято решение, что Герой Советского Союза, храбро сражавшийся и погибший в ВОВ, да еще и родившийся в Мангистау, менее достоин быть увековеченным?
 
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  • Феникс
  • дорожник
  • Placida
 Pinochet (Посетители) Вчера, 08:28
по мне так чем какждый раз давать/менять названия улиц с одних героев на других, то уж лучше называть какими нибуть персиковыми или виноградными.
 
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мунайши73 (Посетители) 7 июня 2021 19:27
Добавлю от себя.
В период своего участия в научных экспедициях и работы над отчетами Алихан Нурмухамедович в 1902 г. женился. Его избранницей стала коренная сибирячка Ольга Яковлевна Севастьянова. А в 1903 г. родилась дочь Лиза. Спустя семь лет появился сын Октай (Сергей).
 
 

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