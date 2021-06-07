Улицу в Бейнеу переименовали в честь Алихана Бокейханова

Алихан Бокейханов. Архивное фото из открытых источников

Улицу Мади Бегенова в Бейнеу переименовали в честь Алихана Бокейханова – исторического деятеля, лидера движения «Алаш».



Как сообщили в пресс-службе, областная ономастическая комиссия приняла решение о присвоении новых наименований улицам с устаревшими и повторными названиями.



- Имена исторических личностей обновят улицы. Всю информацию о переименовании предварительно направили в областную ономастическую комиссию, которая одобрила переименование улицы, - рассказали в акимате.



Наша справка:



Алихан Нурмухамедович Букейханов – общественный и государственный деятель, организатор и лидер национально-демократической партии «Алаш», глава первого казахского национального правительства Алашорда, учёный, талантливый публицист.



Алихан Букейханов родился 5 марта 1866 года в ауле №7 Токраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области (ныне территория Актогайского района Карагандинской области).



В 1886-1890 годы обучался в Омском техническом училище. 1890-1894 годы учебы на экономическом факультете Санкт-Петербургского Императорского Лесного института. Успешно окончив этот институт по специальности лесного экономиста, Алихан Букейханов преподавал математику в сельскохозяйственном училище Омска. Затем служил чиновником Омского переселенческого управления, вплоть до 1905 года.



В 1905 году Букейханов был избран депутатом в I Государственную думу (Российская империя) по Семипалатинскому округу, участвовал в составлении документа, названного Выборгским манифестом, осуждающим роспуск царской Думы. Именно с этого документа начинается активная политическая деятельность Алихана Букейханова.



Участвовал в различных собраниях с целью организации казахского отделения партии кадетов. После двух всеказахстанских съездов, прошедших в июле и декабре 1917 года, удалось создать партию «Алаш» и правительство Алашорды, Букейханов избирается её председателем. Название партии было предложено делегатом Уральской области, юристом Жаншой Досмухамедовым. Газета «Казах» стала печатным органом партии.



С приходом Советской власти переезжает на постоянное место жительства в Москву, где провёл последние 15 лет жизни.



В 1937 году ему было предъявлено обвинение «…возглавлял контрреволюционную борьбу против Советской власти, установил связи с руководителями террористического центра в Казахстане и Москве». 27 сентября 1937 года он был приговорён к высшей мере наказания. Через 56 лет Алихан Букейханов был реабилитирован.