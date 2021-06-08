В селе Шебир выпал град

Кадр видео
Очевидцы засняли на видео последствия града в селе Шебир.
По словам автора видео, град шёл 7 июня.
Напомним, ранее град прошёл на Дунге.
По словам автора видео, град шёл 7 июня.
Напомним, ранее град прошёл на Дунге.
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