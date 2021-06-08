В Актау подорожают плоды помидоров и перцев в связи с временным запретом на ввоз с территории Туркменистана

Фото из доступных источников

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства страны сообщают, что данная мера вызвана участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца.



- При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов государственной службы по карантину растений Туркменистана, выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), говорится в официальном сообщении.



На сколько подорожают помидоры в Актау, рассказали в компании «Kaz Fruit сompany».



- Цена поднимется примерно на 100 тенге. Помидоры и перцы будем поставлять из Туркестанской области, Узбекистана и Азербайджана, - рассказали в «Kaz Fruit сompany».