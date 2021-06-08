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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:28

Просмотров: 1146

В Актау подорожают плоды помидоров и перцев в связи с временным запретом на ввоз с территории Туркменистана

С сегодняшнего дня Казахстан ввел временный запрет на ввоз плодов томата и перца с территории Туркменистана. На сколько подорожают помидоры и перцы в Актау, рассказали в компании «Kaz Fruit сompany».

Фото из доступных источников
В пресс-службе Министерства сельского хозяйства страны сообщают, что данная мера вызвана участившимися случаями выявления карантинных организмов в плодах томата и перца.

- При проведении карантинного фитосанитарного контроля в плодах томатов, ввозимых в Казахстан в сопровождении фитосанитарных сертификатов государственной службы по карантину растений Туркменистана, выявлено 19 фактов наличия вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), говорится в официальном сообщении.

На сколько подорожают помидоры в Актау, рассказали в компании «Kaz Fruit сompany».

- Цена поднимется примерно на 100 тенге. Помидоры и перцы будем поставлять из Туркестанской области, Узбекистана и Азербайджана, - рассказали в «Kaz Fruit сompany».



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Комментарии ( 5 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:46
Снова наш акимат впереди планеты всей, снова расписались в своей некомпетентности и неумении гибко находить выход из ситуации, поднять цены легче всего такими действиями подскочит цена на все, почему одним можно а другим нельзя. Яйцами с местной птицефабрики уже наелись досыта теперь объедимся овощами, а завтра мясом и рыбой так и до голода не далеко.
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:17
Saken777888,
Причина поднятия цен всегда одна - жадность продавцов
 
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elek (Посетители) Сегодня, 17:29
С Астрахани пусть везут.
 
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Ustas (Посетители) Сегодня, 16:40
У нас, слава богу, не только казфрут есть...
 
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Saken777888 (Посетители) Сегодня, 16:29
Просто привозите больше с других стран, зачем поднимать цены?
 
 

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