В Актау оштрафовали три компании за повреждение кабельных и воздушных линий в охранной зоне электрических сетей

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В территориальном департаменте региона рассказали подробности внеплановых проверок.



Так, на основании обращения ГКП «АУЭС» о повреждении кабельной линии 10 кВ (далее – КЛ-10кВ) ИП «Елеусизова» была проведена внеплановая проверка в отношении ТОО «Ақ жол құрылыс».



Проверкой было установлено, что при производстве несогласованных земляных работ в охранной зоне электрических сетей при строительстве автомобильной дороги Актау-аэропорт представителями ТОО «Ақ жол құрылыс» было допущено повреждение КЛ-10 кВ, приведшее к ограничению электрической энергии потребителя ИП «Елеусизова».



- По результатам внеплановой проверки ТОО «Ақ жол құрылыс» привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 302 и по статье 305 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Общая сумма штрафа по двум статьям, как на субъект крупного предпринимательства, составила 350 МРП (1 020 950 тенге). Повреждение кабельной линии было допущено в результате несогласованных земляных работ с применением строительно-дорожных машин. В результате повреждение КЛ-10 кВ недоотпуск электроэнергии составил 7200 кВт/час, - рассказали в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области.



Еще одну внеплановую проверку провели в отношении АО «Транстелеком» на основании обращения ГКП «АУЭС» о повреждении кабельной линии 10 кВ.



Проверкой было установлено, что при производстве несогласованных земляных работ в охранной зоне электрических сетей представителями АО «Транстелеком» допущено повреждение кабельной линии 10 кВ, приведшее к ограничению электрической энергии потребителей 13 микрорайона.



- АО «Транстелеком» также было привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 302 и по статье 305 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Общая сумма штрафа по двум статьям, как на субъект крупного предпринимательства, составила 350 МРП (1 020 950 тенге). Повреждение кабельной линии было допущено в результате нарушения технологии производства работ - с применением отбойных молотков и ломов. В результате повреждения КЛ-10 кВ недоотпуск электроэнергии составил 420 кВт/час, без напряжения остались 43 многоквартирных жилых дома и 14 юридических учреждений, - сообщили в ведомстве.



В отношении ТОО «Standart Construction» составлены протоколы об административном правонарушении по статье 305 и части 2 статьи 302 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».



- Установлено, что руководство ТОО «Standart Construction» не получило какого-либо согласования на строительство объекта ЖК «Премьер Актау» в охранной зоне ВЛ-110 кВ «Л-Г-4», расположенной в 19 микрорайоне Актау. Из-за падения от сильного ветра катанки с крыши строящегося объекта ЖК «Премьер Актау» была повреждена высоковольтная линия электропередачи 110 кВ «Л-Г-4». Общая сумма штрафа по двум статьям, как на субъект малого предпринимательства, составила 45 МРП (131 265 тенге),- рассказали в ведомстве.



Территориальный департамент Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области напоминает о необходимости соблюдать требования «Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 330, при производстве земельных работ и производить соответствующие подготовительные работы во избежание аналогичных последствий.