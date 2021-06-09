Благоустройство пяти микрорайонов Актау: Принимаются пожелания горожан

- Для совместной работы с подрядной организацией будут созданы инициативные группы. Они будут собирать предложения для создания условий комфортного проживания жителей. В составе инициативной группы помимо жителей будут депутаты маслихата данных микрорайонов, а также члены общественного совета, - сообщили в акимате.

Для проведения ремонтных работ каждого микрорайона, согласно сметной документации, предусмотрены соответствующие средства, на которые планируется сделать ремонт внутримикрорайонных пешеходных и автомобильных дорог, обновление детских игровых и спортивных площадок. Работы начнутся 15 июня.Жители данных микрорайонов могут стать частью инициативной группы.8 (702) 120 4665.В дальнейшем работы по благоустройству будут проводиться и в других микрорайонах.В прошлом году в Актау работы по комплексному благоустройству были проведены во 2, 6, 7, 12, 26 и 27 микрорайонах.