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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:38

Просмотров: 269

Благоустройство пяти микрорайонов Актау: Принимаются пожелания горожан

Работы по комплексному благоустройству 5, 8, 9, 13 и 28 микрорайонов будут проведены при поддержке компании NCOC, сообщает пресс-служба актауского городского акимата.

Фото из доступных источников
Для проведения ремонтных работ каждого микрорайона, согласно сметной документации, предусмотрены соответствующие средства, на которые планируется сделать ремонт внутримикрорайонных пешеходных и автомобильных дорог, обновление детских игровых и спортивных площадок. Работы начнутся 15 июня.

- Для совместной работы с подрядной организацией будут созданы инициативные группы. Они будут собирать предложения для создания условий комфортного проживания жителей. В составе инициативной группы помимо жителей будут депутаты маслихата данных микрорайонов, а также члены общественного совета, - сообщили в акимате.


Жители данных микрорайонов могут стать частью инициативной группы.

Внести свои предложения и пожелания по поводу благоустройства можно по номеру: 8 (702) 120 4665.

В дальнейшем работы по благоустройству будут проводиться и в других микрорайонах.

В прошлом году в Актау работы по комплексному благоустройству были проведены во 2, 6, 7, 12, 26 и 27 микрорайонах.



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